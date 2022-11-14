侯友宜未明確回覆是否選總統 林佳龍指避重就輕

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（中央社記者高華謙新北14日電）尋求連任的新北市長侯友宜今天被問及是否選總統議題時表示，態度是把握當下好好做事，承擔責任並全力以赴；競選對手林佳龍說，明明是yes或no的問題，侯友宜卻避重就輕。

新北市長選舉辯論式公辦電視政見發表會上午登場，與會者提問，侯友宜遭指如果連任成功後要去選總統、民主進步黨新北市長候選人林佳龍被說真正愛的是台北市，2人要如何證明真心愛新北？

侯友宜表示，永不忘初心，為國家人民好好做事精神，從基層刑警一步一腳印做起，心中信念與價值永不變，努力把握每一天。

他說，每個市民的小事是他的大事，把握現在能為市民服務機會，全力以赴，讓人民安居樂業，這幾年不論當新北市副市長或市長，認真態度都一樣，希望立即有效解決問題，把握當下好好做事，承擔責任全力以赴，不計成敗，態度不變。

林佳龍表示，聽不太懂侯友宜的回答，真的不必避重就輕、答非所問，這場選戰後是否去選總統是yes或no問題，為何要繞一大圈像答錄機一樣跳針，「這就是侯式風格」，現在新北問題就是侯友宜聽不見人民聲音，只會自說自話。

他說，新北市長任期4年，講做好做滿這麼困難嗎？侯友宜團隊曾說選上市長再選總統不是「落跑」，也曾說要大贏40萬票，以得到選總統門票，答案很清楚，這幾天路口還出現「拒投半年市長」看板。

林佳龍表示，他愛台灣及新北，不忍看到新北繼續空轉。新北有最好條件，要有願景規劃能力的領航員，而不是只說好好做事就能把事做好，選他就是承諾4年，選侯友宜半年就落跑去選總統。

至於2人如何看待兩岸問題？交流破冰或對抗到底？林佳龍表示，台灣在全世界、包括中國都要能交流，而侯友宜有志於競逐總統大位，最重要是台灣主體性與立場，他已簽不投降承諾書，但侯友宜不敢簽。

他說，兩岸關係大家要能相互尊重、對等，以和平方式解決爭議，且一定要先確保「台灣是台灣人的台灣、台灣也是世界的台灣、台灣並不是中國的台灣」；城市層級交流如智慧城市、綠色城市等都可讓首都圈與對岸交流，但國家主權及安全不容妥協。

林佳龍表示，中國國民黨副主席夏立言日前去中國、國民黨主席朱立倫主張一個中國與九二共識，侯友宜作為國民黨候選人就是這樣的立場，應回答台灣是不是中國一部分？

侯友宜說，他當刑警時用行動展現保衛中華民國、守護台灣人民在這塊土地的安全，把生命交給國家，也永遠不忘初心，不是簽承諾書就代表很愛國、很愛人民。

他說，兩岸關係一定要在平等、尊嚴與善意溝通下交流，只要大家有共同目標、方向與善意，例如許多犯罪者可透過兩岸合作遣返台灣，「這才是我們要做的事」。（編輯：李明宗）1111114