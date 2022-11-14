林佳龍提修財劃法增預算 侯友宜盼錢花在刀口上

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民進黨新北市長候選人林佳龍14日在政見發表會表示，財政收支劃分法對新北市確實不公平，未來他會推動財劃法的改革。（圖取自新北市選舉委員會YouTube頻道youtube.com）

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北14日電）針對財劃法問題，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，這對新北不公平，推動修正增預算。國民黨新北市長候選人侯友宜認為，盼錢花在刀口上，讓中央及地方齊力好做事。

新北市選舉委員會今天舉辦新北市長公辦電視辯論式政見發表會，媒體人曾佳俊提問指出，選情有點冷，兩人如何衝出投票率。

對此，侯友宜表示，他這輩子從來沒有預估未來能夠有什麼結果，把握當下永遠是他的態度，他告訴團隊要有紀律榮譽為新北打拚，讓今天超過昨天，明天比今天更好，這是他永遠不變的態度。

他說，父親從他小時候就講「認真打拚，對人客氣尊重，認真打拚就有好未來」，選舉有很多誤解、偏見，選舉只是過程，重要的是團結起來為未來打拚，所以從不預估，他只把握當下好好做事。

面對媒體人提問，林佳龍表示，侯友宜與他一樣都是民選政治人物，不是公務員，要領導這個城市、國家有更好的未來，要有願景與規劃能力，「好好做事」這4個字真的不要再講，會成為笑話，在網路上已被年輕人嘲諷。

他說，選舉的結果，沒有到開票都沒辦法預測，「這次我們的目標衝破百萬，要在這基礎上拚勝選」，投票率才是關鍵，投給林佳龍，他承諾做滿4年，會讓新北大翻新、市民大翻身。人生有不斷選擇，有路沿路唱歌，無路蹽溪過嶺，如果沒有當選，他就歸零做自己。

媒體人葉書宏提問指出，市民都關心重大建設，但淡北道路、捷運汐東線過了環評卻還是虛線，尤其是新北市統籌分配款是6都最低，這要如何說服市民會做得更好？

對此，林佳龍表示，他的思考都是台灣國土規劃，要超越本位主義，以他的專業及過去治理經驗，是可以讓新北帶動整個首都圈大翻新，有大格局，1000萬人口的首都圈成為國際性都市，國民黨在新北已執政17年，真的要換人換黨來做。

他說，「New Taipei City」是比台北市更新的新都，在中央、地方財政的收支問題，他主張「財政新聯邦主義」，放權讓利，讓地方拚經濟，如果因招商多的稅收，要多留一點在地方，才能鼓勵城市間競爭，才會覺得這是自己賺的錢，會珍惜使用。

林佳龍表示，財政收支劃分法對新北市確實不公平，因為台北、高雄占了大部分統籌分配稅款，後來加入的新直轄市，就只能在有限預算裡分配，因此，他未來會推動財劃法的改革。

對於媒體人提問，侯友宜指出，他會用包容體諒心情看待與中央的關係，林佳龍到新北，他也正向看待，並視林佳龍為可敬的對手，但財劃法問題，行政院長蘇貞昌過去也曾講了很多年，但蘇貞昌當了院長後，情形還是一樣。

他表示，不管分配款的高低，他都心存感謝，並正向看待對方，不會惡意批評，當初提1280月票案，最後是不了了之，但對手現在要提1200月票案，他沒意見，只要財政務實就要好。

侯友宜指出，中央所掌握的資源及統籌款，都是人民納稅錢，希望珍惜金錢並花在刀口上，讓中央及地方同心齊力，好好做事。（編輯：戴光育）1111114