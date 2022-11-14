海外學者站台讚防疫 陳時中籲恢復信任杜絕仇恨

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）多名海外學者今天幫民進黨台北市長候選人陳時中站台，肯定台灣防疫成功。陳時中指出，防疫靠的是信任，有人試圖摧毀它，但他呼籲支持者不要仇恨，一同讓社會恢復信任。

陳時中競選團隊今天上午舉辦「海外學者、女性學者挺阿中」記者會，中研院院士廖運範、美國國家航空暨太空總署太空中心資深研究員郭正光、台北醫學大學前副校長盧美秀、台灣大學教授周婉窈等多名學者到場相挺。

擔任海外教授代表的玉山學者、加州大學聖地牙哥分校教授杜武青致詞表示，他與大部分民眾一樣，從2020年開始認識擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中，當時陳時中每天下午準時舉行記者會報告最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，讓記者問到飽，並有條有理地逐一回答，這種模式與美國有天地之差。

杜武青認為，陳時中及團隊為台灣締造200天零確診紀錄，讓世界嘆為觀止，台灣防疫成功最重要的關鍵是信任（Trust），也就是民眾了解現況及罹病風險後，能夠信任政府的防疫措施，讓2300萬個無名英雄團結一致「順時中」。

女性教授代表、中央研究院基因體研究中心研究員張瑛芝回憶，2020年3月的某一天上午，她在史丹佛大學的實驗室裡向學生提醒，要有疫情隨時可能爆發的心理準備，結果當天下午政府就宣布無限期封城，「可以這麼警覺，就是因為我每天收看陳時中的新聞」。

張瑛芝表示，接著她把在芝加哥大學念書的孩子叫回家，隔天芝加哥的機場就停止運作，開始把自己關在房子裡的生活，她不斷期盼美國能像台灣一樣控制住疫情，沒想到3個月後疫情越燒越旺，因此決定舉家「逃回來」。

她指出，在全世界都驚慌的時候，只有台灣還能過著日常生活，她的孩子一個是高中生、一個是大學生，他們這2年在台灣完成學業，她則歸隊到中研院，「這一切都要謝謝陳時中和他的團隊」。

張瑛芝說，全世界只有台灣可以在疫情下維持經濟成長及人民健康，作為女性科學家及母親，她一定要向大家講，這是非常、非常了不起的成就，「台灣在很多領域已經超越歐美了，這絕對不是虛假的話」。

她進一步表示，她在中研院的實驗室隔壁就是P3實驗室，與許多研究疫苗的科學家共用茶水間，她曾懷疑台灣如何發展國產疫苗、如何與世界知名藥廠競爭，但當那些兢兢業業守護台灣的科學家們向她說有效，她相信這些人的努力不容抹滅。

張瑛芝指出，科學上著重辯證，不能忍受莫名其妙的抹黑及謠言來汙衊這些努力工作的人，這段日子以來，她見證陳時中與團隊處變不驚展現行政能力，她為此致上最大的敬意，並預祝當選。

陳時中聽完學者代表致詞後表示，台灣防疫能成功，靠的就是政府與民眾、民眾與民眾間的信任，但非常可惜的，有人為了選舉，試圖從根本摧毀這個信任，甚至對他進行人格毀滅。

陳時中指出，他思考了很久，決定不能同流合汙、不用同樣方式回擊，因為選舉是一時的，國家才是長久的，他參選是想替台灣、台北做事，而不是撕裂社會。

陳時中表示，任何會傷害到台灣與台北的手段，他都不願意去做，有人問他「那選輸怎麼辦？」但他要說「破壞、踐踏了這個城市，選贏又有什麼用呢？」

陳時中還向支持者呼籲，不要仇恨對手，不要在自己的土地打自己的人，但選擇及觀念要堅定，團結力量支持正確方向，希望社會能恢復彼此信任，讓台北更好、台灣共好。（編輯：戴光育）1111114