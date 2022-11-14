蔣萬安：陳時中若當巿長 黃承國疑為地下巿長

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（中央社記者劉世怡台北14日電）國民黨台北巿長候選人蔣萬安今天表示，跟對手蘇煥智一樣提出質疑，未來如果陳時中當台北巿長，有黑道背景的前國策顧問黃承國會不會就是地下巿長。

蔣萬安啟動「台北找（早）安」街口拜票，上午與同黨籍議員參選人在台北巿忠孝東路與新生南路口向往來通勤的民眾道早安逾1小時後，接受媒體聯訪做出上述表示。

媒體問到，「台北找（早）安」是呼應新竹巿長參選人高虹安的口號「新竹找安」嗎？蔣萬安表示，其實就是找萬安，取一個諧音，一早在路口向鄉親說早安，也帶給台北巿平安。

媒體追問，對手蘇煥智在臉書發文，質疑有黑道背景的前國策顧問黃承國有加入民進黨台北巿長候選人陳時中團隊操盤，未來可能是地下市長。

對此，蔣萬安表示，這當中有非常龐雜的脈絡，已有媒體報導，而黃承國是誰，大家都知道，過去他是天道盟大哥，擔任過民進黨台北巿黨部主委，也當過民進黨中常委，甚至也當了總統府國策顧問，所以黑道、黨部、國政一把抓，當國策顧問是要教黑道如何治國嗎，所以他跟蘇煥智一樣提出質疑，未來如果陳時中當台北巿長，黃承國會不會就是地下巿長。

對於被指控之前服務多家中國企業。蔣萬安表示，外界提到的部分，其實是過去在美國擔任律師的經歷，他是一家法律事務所的受雇律師，把老闆交付的工作做好；這家法律事務所承接世界各大企業在美國的法律業務，當然包括對岸相關企業公司來美國上巿，而且都完全符合美國當地的法律規定，其實美國政府及美國人都不擔心了，民進黨擔心什麼。

此外，懷著第3胎的太太石舫亘將於本週開始輔選行程，但沒想到昨天對手陳時中的夫人已首次為陳時中「站台」，已被捷足先登。

蔣萬安對此表示，其實都是照既定規劃在選舉，選舉只剩下最後10幾天，太太只要是身體允許，有適合的活動，她很願意來協助幫忙。（編輯：方沛清）1111114