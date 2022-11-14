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北市長選戰 朱立倫：不到最後關頭絕不掉以輕心

2022/11/14 17:26
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（中央社記者王承中台北14日電）媒體公布台北市長選舉最新民調，無黨籍市長候選人黃珊珊居第三。國民黨主席朱立倫今天表示，內參民調大概也是如此，但不到最後關頭，絕不敢掉以輕心，希望大家集中選票，讓國民黨市長候選人蔣萬安當選。

距離九合一選舉投票只剩下不到兩週的時間，各陣營參選人勤走選區向選民拜票、催票及固票。國民黨主席朱立倫今天與國民黨台北市長候選人蔣萬安，出席艋舺青山宮主神靈安尊王聖誕千秋繞境慶典。

關於台北市長選情，媒體詢問，根據今天公布的兩份最新民調顯示，國民黨市長候選人蔣萬安、民進黨市長候選人陳時中各有領先，但黃珊珊的支持度都排在最末。朱立倫表示，國民黨內參的民調大概也都是如此，但還是不敢大意。

他指出，蔣萬安要持續加油，國民黨也要持續努力，不到最後關頭，絕不敢掉以輕心，希望所有的台北市市民能夠集中選票，讓蔣萬安當選。

對於中廣董事長趙少康日前建議民眾黨主席柯文哲應找朱立倫談談，朱立倫表示，他沒有聽過這件事，他跟柯文哲是台大同屆同學也是老朋友，但兩人最近都在全台輔選，沒有安排見面，如果有機會碰到再聊聊。

媒體追問，行政院長蘇貞昌指出，不投給民進黨，難道要投給親中政黨嗎，朱立倫說，蘇貞昌又趁機罵了一下「中國鵬」。民進黨是最典型的雙標黨，只要選情不利，就只會打抗中保台牌。全世界民主國家，不會有執政黨蠻橫到不投給執政黨就是違反民主，這根本就是民主獨裁，呼籲民進黨別再用這套說法，台灣人民不會接受。（編輯：林興盟）1111114

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