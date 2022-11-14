陳時中競總指蔣萬安服務中資 蔣辦：慣老闆思維

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（中央社記者陳昱婷、劉世怡台北14日電）民進黨台北市長候選人陳時中競總質疑，對手蔣萬安宣稱的矽谷經驗其實是為中資服務。蔣萬安競辦回應，蔣萬安當時是受僱者而非老闆，反批陳時中團隊充斥慣老闆思維。

陳時中競選總部今天舉行「矽谷律師的真相」記者會，質疑國民黨台北市長候選人蔣萬安不斷強調自己的矽谷經驗，卻都是假的，甚至都是在為中資服務，而不是推動新創業務。

民進黨台北市議員梁文傑表示，蔣萬安2010年開始在矽谷的「Crone & Rozynko律師事務所」工作，這家事務所主要業務為幫中資公司在美國融資、買殼和上市櫃，服務對象包含寶生鋼鐵製品有限公司、青島紅冠皮鞋、中國東北石油控股公司等。

梁文傑質疑，這些公司跟矽谷科技創新毫無關係，且蔣萬安從來不在自己的經歷及自傳裡提到這些經歷，「如果這些經驗正大光明，為何從來不講？」

民進黨台北市議員參選人趙怡翔進一步表示，蔣萬安2011年創立的萬澤國際法務事務所（Chiang Law Office，P.C.）同樣服務中國企業，包含中國康太仙人掌生物科技公司、中國清潔能源股份有限公司等，協助中國企業在美國融資。

趙怡翔指出，把協助中國企業做生意的經驗拿來欺騙台北市民，說這是推動新創業務，這是不誠實、不道德的作法，且令人好奇蔣萬安擔任律師期間是否幫助中國國營企業進行委任工作或參與買辦工作。

陳時中競選總幹事吳思瑤說，矽谷經驗成為蔣萬安參選的口頭禪，但蔣萬安擔任7年立委，卻不知道總統蔡英文2016年上任後就已成立跨部會的亞洲矽谷計畫，與矽谷嫁接各種產、學、研的合作。

陳時中競總發言人陳品潔以律師身分補充，蔣萬安在政見發表會上提出的併購案處理經驗與新創一點關係也沒有，且若蔣萬安是團隊中的重要人員，是不會在併購前一刻被資遣的。

蔣萬安競選辦公室回應，蔣萬安在「Crone & Rozynko」是擔任受僱律師，並非事務所老闆或合夥人，既沒有參與事務所案件承接過程，更不是主導者，「請問蔣萬安是要負什麼責任？」

蔣萬安競選辦公室表示，受僱者就是做好上級交辦的業務，「難道陳時中競辦的職場思維，是要員工領著員工的薪水，操著老闆的心？陳時中團隊上下充斥著這種慣老闆思維，實在令人遺憾。」（編輯：李錫璋）1111114