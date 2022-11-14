侯友宜：城鄉建設全力以赴 盼帶動青年返鄉就業

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（中央社記者王鴻國新北14日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午前往平溪、雙溪、貢寮等地拜票，他表示，無論是城、鄉的建設，他都會全力以赴，並期盼帶動青年返鄉就業，一棒接一棒，世代傳承。

侯友宜今天上午結束公辦電視辯論式政見發表會後，前往平溪十分寮成安宮參拜，獲平溪的里長歡迎，他表示，自己與里長、鄉親的感情非常深厚，里長都要當選最重要，自己、市府團隊會與所有的里長一起打拚，為地方好好來做事。

他表示，市府一直致力於平衡區域的發展建設，透過各種軟硬體建設，讓長輩都有宜居的環境，另外也不斷促進觀光產業的發展，以吸引更多的遊客，以及將傳統文化重新包裝行銷，為地方注入活力。

侯友宜說，當年上來台北打拚的時候，父母只交代「好好做事，不要和人吵架」這是台灣人重要的精神，所以自己都是秉持這樣的態度，而剛剛在參拜成安宮的時候，也向媽祖承諾，會和4年前一樣「惦惦做、認真做」只為鄉親、地方認真打拚。

侯友宜隨後到雙溪拜票並籲請所有支持者要讓里長們都能高票當選，他表示，他看到電視都在罵來罵去，其實台灣不大，要跟每個人都做朋友，就像是他的名字「友宜」一樣，選舉要抱著快樂、健康的心情，他選舉很簡單，就是不要罵人。

侯友宜再到貢寮的東興宮，受到熱情支持者歡迎。他表示，無論是城、鄉的建設，他都會全力以赴、帶給市民更好的生活，並期盼帶動青年返鄉就業，一棒接一棒，世代傳承。（編輯：李錫璋）1111114