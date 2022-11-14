1坪換1坪加速危老都更 游錫堃：願為林佳龍背書

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（中央社記者王鴻國新北14日電）立法院長游錫堃今天和民進黨新北市長候選人林佳龍召開記者會表示，林佳龍推出危老都更1坪換1坪的政見，他願意為這個政見背書，因為這是國家社會和人民有利的事情。

游錫堃今天和林佳龍、林佳龍競辦言人李坤城共同召開「老新北、換新厝 危老都更1坪換1坪」記者會，希望以「1坪換1坪」的方式加速危老建築都更。

游錫堃利用立法院午休時間趕來參加記者會，他表示，林佳龍推出的危老都更1坪換1坪，他願意為這個政見背書，因為這是國家社會和人民有利的事情，公辦都更，現在市府並未積極辦理，民間自辦都更寸步難行。

他表示，假如公辦都更做得好，可以解決危老建築安全問題，應該用大區塊來做，效法國外的做法，進行大區塊重新規劃，不只房屋更新、巷弄拓寬，還能增加綠地，也可透過都更來帶動並振興新北的經濟。

林佳龍說，新北市升格12年，升格沒有升級，過去3屆的新北市長選舉裡，民進黨候選人所提出的政見，都沒辦法實現，其中包括游錫堃的都更、蔡英文的「社會住宅」、蘇貞昌的「65歲免費補助裝假牙」等，他會「1任拚4任」，實現將新北升格又升級。

林佳龍指出，若能加速都更危老建築，就能供給更多平價的住宅，讓年輕人可以買得起，也對未來有希望，創造多贏局面，政府要用大算盤的方式，以社會投資的概念，並以都更作為火車頭，帶動建築、營造、裝潢、家電等等相關的百工百業。

林佳龍說，新北市是全台灣最需要，且具備成功條件做危老都更的地方，新北市聚集最多危老建築，8年來從不到30萬戶增加到47萬戶，所以一定要跟時間賽跑，加速危老都更。

林佳龍表示，4年4萬戶，由政府主動指認、專案辦理、成立都更整合師，讓參加都更的人不用困擾，而且是公辦的，所以不會讓建商、財團取得過度的利益，會回饋到參加都更的人。（編輯：陳清芳）1111114