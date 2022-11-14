北市第2場市長政見發表會15日登場 每人30分鐘

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市長選舉第2場公辦政見發表會明天登場，每名候選人發言時間為30分鐘。「三腳督」中無黨籍候選人黃珊珊先登場，其次民進黨候選人陳時中，最後是國民黨候選人蔣萬安。

台北市第8屆市長、第14屆議員選舉公辦政見發表會第2場次明天上午10時登場，12名候選人每人發言一次，時間為30分鐘。黃珊珊在下午2時的時段發言，陳時中的時段為下午4時，蔣萬安時段為下午5時。

台北市選舉委員會選委會說明，因參加發表會人數眾多，為節省等候發言時間，各場次採分時段辦理，每一時段時間為1小時，候選人發言時段已於抽籤決定號次時抽定，同一時段發言順序將於發表會會場依報到順序抽籤決定。

選委會表示，民眾可透過台北市有線電視系統公用頻道（第3頻道）或「臺北市選舉委員會」YouTube頻道直播踴躍收看。

黃珊珊規劃在發表會後接受媒體聯訪，陳時中不受訪但預告將有新政見發布，蔣萬安同樣沒有安排受訪。

此外，選委會提醒，市長、議員及里長選舉公報暨憲法修正案公民複決選舉公報還有投票通知單，今天起由各區里幹事逐戶發送至各家戶，如果民眾23日仍未收到，請與戶籍所在地的區公所連繫協助補發。（編輯；陳清芳）1111114