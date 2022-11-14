更多編輯台推薦新聞：
G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化
國際

G20拜習會 分析：有助穩定雙邊關係不再惡化

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...
生活

一週大事／美期中選舉、移民救援船釀義法危機、烏克蘭收復赫松...

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
國際

班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北6/300
首頁 / 政治

北市第2場市長政見發表會15日登場 每人30分鐘

2022/11/14 18:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市長選舉第2場公辦政見發表會明天登場，每名候選人發言時間為30分鐘。「三腳督」中無黨籍候選人黃珊珊先登場，其次民進黨候選人陳時中，最後是國民黨候選人蔣萬安。

台北市第8屆市長、第14屆議員選舉公辦政見發表會第2場次明天上午10時登場，12名候選人每人發言一次，時間為30分鐘。黃珊珊在下午2時的時段發言，陳時中的時段為下午4時，蔣萬安時段為下午5時。

台北市選舉委員會選委會說明，因參加發表會人數眾多，為節省等候發言時間，各場次採分時段辦理，每一時段時間為1小時，候選人發言時段已於抽籤決定號次時抽定，同一時段發言順序將於發表會會場依報到順序抽籤決定。

選委會表示，民眾可透過台北市有線電視系統公用頻道（第3頻道）或「臺北市選舉委員會」YouTube頻道直播踴躍收看。

黃珊珊規劃在發表會後接受媒體聯訪，陳時中不受訪但預告將有新政見發布，蔣萬安同樣沒有安排受訪。

此外，選委會提醒，市長、議員及里長選舉公報暨憲法修正案公民複決選舉公報還有投票通知單，今天起由各區里幹事逐戶發送至各家戶，如果民眾23日仍未收到，請與戶籍所在地的區公所連繫協助補發。（編輯；陳清芳）1111114

黃珊珊
高虹安助理費案 黃珊珊：沒有鐵證就閉嘴 藍綠批北市停滯8年 黃珊珊：進步市民有目共睹
蔣萬安
陳時中競總指蔣萬安服務中資 蔣辦：慣老闆思維 北市長選戰 朱立倫：不到最後關頭絕不掉以輕心
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
侯友宜：城鄉建設全力以赴 盼帶動青年返鄉就業