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侯友宜、盧秀燕拉抬蔣萬安 合體喊出「有願望」

2022/11/14 21:17（11/14 21:21 更新）
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國民黨台北巿長候選人蔣萬安（中）14日晚間舉行價值宣講活動，新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）現身，傳承「好好做事」經驗。中央社記者劉世怡攝 111年11月14日
國民黨台北巿長候選人蔣萬安（中）14日晚間舉行價值宣講活動，新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）現身，傳承「好好做事」經驗。中央社記者劉世怡攝 111年11月14日
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（中央社記者劉世怡台北14日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚舉行價值宣講活動，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕現身，傳承「好好做事」經驗，象徵未來「北北中」將共同展現陽光、正面力量。

蔣萬安晚間舉辦「陽光力量 讓台灣更有力」價值宣講活動，宣示為了台北，願意背負千斤萬擔，在未來的歲月裡，攜手市民一同趕走台北的黑暗，11月26日投票日，迎接陽光。

蔣萬安在台上指出，現在的台北，就像一顆過去曾經閃亮的恆星，卻即將要被黑洞無情吞噬，而在這個黑洞中，已經吞噬掉疫苗採購合約、以及1萬多名染疫同胞的寶貴生命，「我沒有辦法眼睜睜看著台北被吸進黑洞，從此生活裡再也沒有光」。

蔣萬安說，現在的台北市民，只能站在黑夜裡仰望遠處的月光，但不要喪氣，因為月亮其實就是反射太陽的光，「看得到月光，就一定有太陽，有太陽，就還有改變的希望」。

蔣萬安大讚新北市政、台中市政的亮眼成績，先是細數侯友宜施政迫力，說服塭仔圳4000多家鐵皮工廠遷移，一口氣解決40多年來難以克服的問題，甚至相較於台北捷運建設的延宕跳票，侯友宜在4年內完成3線通車，增加26座捷運站。

蔣萬安說，盧秀燕上任3年多以來，有11項經濟指標拿到全國第一，並針對大家最重視的「後疫情時代經濟復甦」，推出「台中購物節」，促進了新台幣291億元的消費金額，讓台中的商圈欣欣向榮。

蔣萬安競選辦公室指出，蔣萬安邀請國民黨現任2名直轄市長，一同宣揚對市政的價值主張，就是希望共同讓陽光、正面力量，灑進這片逐漸被烏雲籠罩的土地，更要借鏡治理成績、行政效率，以及愛民如子的精神，成為一名實實在在、為百姓做事的父母官。

侯友宜說，台北新北是一家，未來蔣萬安在台北市市政治理有問題，他會立刻飛奔過去幫忙；如果新北需要幫忙，蔣萬安也會飛過來幫忙。

盧秀燕讚賞蔣萬安提出都市更新等政見，以愛心、同理心照顧市民，又有國際觀。3人合體並以名字「友、燕、萬」，諧音「有願望」，高喊「凍蒜」口號。

活動結束，3人接受媒體聯訪，侯友宜表示，希望蔣萬安能當選，新北跟台北合力創造大台北的光榮，並且跟台中並肩作戰；盧秀燕表示，今晚特地上來台北，因為選舉只剩10幾天，首都台北市的選舉很重要，在自己忙碌選舉期間，將行程中擠出一點時間，來為蔣萬安加油打氣。

蔣萬安則表示，選票還在選民手上，他就是戰戰兢兢，如履薄冰，不敢大意，毫不鬆懈，拚搏到最後一刻，持續勤走基層，爭取市民的認同。（編輯：李錫璋）1111114

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