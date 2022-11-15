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蔣萬安再提疫苗採購 陳時中：無法傾聽不是好事

2022/11/15 10:26
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安再度提起疫苗採購合約等議題，民進黨台北市長候選人陳時中說，他已再三解釋，蔣萬安應對此提出不合理處，不是不聽別人講什麼，無法傾聽不是好事。

蔣萬安昨天將台北形容為恆星，表示這顆恆星將被黑洞吞噬，而這個黑洞已經吞噬掉疫苗採購合約以及1萬多名染疫同胞的寶貴生命。

陳時中今天上午出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會後接受媒體聯訪表示，不清楚蔣萬安的目標是什麼，「就好像我在辯論會時的感覺，又來了」。

陳時中說，很多人跟他講，蔣萬安一直問這些問題讓他們感覺「煩不煩啊」。他強調，已經再三解釋過，蔣萬安應針對這些解釋提出不合理的地方，這樣才是對話，不是一直不去考慮甚至不聽別人講什麼。

陳時中認為，蔣萬安這種作為及個性、人格特質，將來若當市長是危險的，會沒有辦法傾聽民意、將錯就錯，市民意見沒辦法得到重視。

陳時中強調，要市長或指揮官要聽得進別人講的話，這很重要，不是自己抓著一個議題就不斷往下走，這樣不對，「這對市民不是好事情，一個沒辦法傾聽民意的市長是非常可怕的」。

此外，蔣萬安昨天質疑，如果陳時中當台北巿長，有黑道背景的前國策顧問黃承國會不會是地下巿長？

陳時中回應，國策顧問很多，不可能每一個都當地下市長，「黃先生沒有在競總掛任何職位，連這樣都要牽拖，那可以牽拖的人可多了」。（編輯：李亨山）1111115

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