陳時中政治獻金專戶獲近億元達標 午夜12時關閉

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊今天宣布，政治獻金專戶收入已超過新台幣9870萬元，超過原先預計的支出，感謝各界民眾支持，專戶將在今天午夜12時關閉。

陳時中競選團隊今天上午舉辦「感謝支持，陳時中小額募款」記者會，邀請中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿見證。

陳時中競選總幹事吳思瑤表示，截至今天，政治獻金專戶中已入帳的捐贈收入為新台幣9870萬5500元，總筆數為1萬1795筆，其中9成為萬元以下的小額捐款，還有非常多筆來自外縣市。

吳思瑤說，謝謝台灣人民對陳時中的支持，團隊原先預計以8600萬元的預算規模打這場選戰，包含所有活動、文宣、政見、人事支出等，目前的收入應當可以滿足支出，因此宣布專戶將在今天午夜12時關閉。

她指出，這場選戰比預期緊繃，例如廟口開講等活動一場場加碼、擴大規模，投入的人力及物力比原定更多，因此支出已超過當初概算，後續收入及支出統計將依政治獻金法一筆筆揭露。

吳思瑤表示，她要代表陳時中競選團隊向支持者表達1個感謝及2個呼籲，感謝各界好朋友以辛苦錢用實際行動相挺，「大家的心意阿中收到了」。

吳思瑤指出，關心台灣未來的民眾，如果願意以金錢為台灣挺身而出，呼籲把這份力量分享給其他縣市同樣在艱困選戰中的盟友們，並呼籲為陳時中拉票、固票、催票。

陳時中表示，謝謝大家慷慨解囊，每一分錢都得來不易，現在的捐款收入已經超過預期，會在這範圍內盡最大努力有效運用，不再無上限募款，也不會無上限支出。

至於超支數額，陳時中指出，目前還沒辦法很清楚提供細目，只是可以確認已經比預期多，確切數字將來會依法說明。（編輯：戴光育）1111115