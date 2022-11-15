黃珊珊稱只剩家人牌 陳時中：這都是人不是牌

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）選戰倒數11天，對於無黨籍台北市長候選人黃珊珊指剩下「家人牌」可以打，民進黨台北市長候選人陳時中說，「沒有所謂的牌，這都是人」。

陳時中妻子孫琬玲日前登台力挺陳時中，國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子石舫亘今天也開始替丈夫掃街，黃珊珊昨天因此說，這代表「名人牌」和「政黨大老牌」都沒用，只剩下家人牌可以打。

陳時中今天上午出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會後接受媒體聯訪表示，他已再三強調，沒有所謂的牌，這些都是人。

陳時中說，當市長跟市民要有感情、要能傾聽大家的聲音，他勸其他候選人也要懂得傾聽，一意孤行對市政一點幫助也沒有。

媒體詢問，選戰最後關頭是否改走感性路線。陳時中回應，他希望在選舉期間與市民建立情感，未來才能提供更好服務，反觀有對手試圖打「仇恨值」，這是非常不應該的，選舉是為了選賢與能，而不是撕裂社會。

此外，對於有封關民調顯示支持度第3名，陳時中說，相信若有跟他一起到廟口、街頭或市場拜票的人就知道，這種支持度比率的可能性幾乎是沒有，「坦白講，這本身有在操作棄保的味道」。

媒體追問，但黃珊珊說陣營內部民調陳時中都排名最後，陳時中表示，「有些候選人還是要在暗夜吹哨壯膽，這也難免啦」。（編輯：陳仁華）1111115