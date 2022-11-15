學者連署支持 林佳龍：最後衝刺全力拉高投票率

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（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨新北市長候選人林佳龍競辦今天舉辦學術界連署支持記者會，學者李安妮等人到場力挺推薦。林佳龍表示，最後衝刺階段會動員綠營支持者回流，全力催票，拉高投票率。

選戰進入倒數，林佳龍一早到板橋華江橋頭，向路過的上班族及市民問候早安、鞠躬拜票；隨後趕往林佳龍競選辦公室舉辦的學界連署支持記者會，學者陳博志、李安妮、李明亮等人到場力挺。

林佳龍競辦政策長王義川指出，目前共有335名學者連署支持林佳龍，這是最溫暖的支持。

總統府資政陳博志致詞表示，目前跟隨已故總統李登輝腳步的政治人物，只剩總統蔡英文及林佳龍2人。

陳博志指出，李登輝20年前口述歷史時稱「經國先生（已故總統蔣經國）」曾教導一些事情，其中要重用一個人就要先看這個人的配偶，「經國先生」就曾看過李夫人。他認為，林佳龍的配偶就很關懷社會、很有品德。

李登輝基金會董事長李安妮說，父親2年前過世後，林佳龍就努力留下父親的很多東西，希望能繼續父親未竟之業，希望世界能看到台灣政治的特殊性，讓她很感動，林佳龍所提出政見是用北北基桃1000多萬人口的規格規劃大台北生活圈，是具有選總統規格的市長人選。

總統府資政李明亮指出，他日前跌倒，摔斷了肋骨，咳嗽就會痛，但他仍要來支持林佳龍。

林佳龍隨後表示，今天很有意義，因為學術界願站出力挺候選人的情形已很少，因為很多人只看聲量，不太聽別人的。但學者是公共知識分子，專業上都受過理性思辯等訓練，因此，他們站出來是希望台灣能更好。

他指出，參選新北市長不是要做官，而是想對台灣發揮更大貢獻，希望讓台灣能在國際被看見、被需要及被喜愛。

林佳龍會後接受媒體聯訪時表示，這次選舉，一般判斷投票率不高，因此，他會透過各種文宣爭取大家支持，並透過大型演講及車隊掃街，盡量接觸人潮。

他指出，今天上午就增加站路口行程及下午車隊掃街，競選對手選新北市長後有意選總統，因此，拒投半年市長的訴求已產生很大影響力及效應，再加上新北大翻新及換人換黨做等訴求的效益也在擴散中，這些因素是選舉最的變數。

選戰進入倒數，林佳龍表示，最後衝刺階段就是動員綠營支持者回流外，也會全力催票，以期拉高投票率。（編輯：戴光育）1111115