蔣辦批英系黑白共治 陳時中：不是無限上綱

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北15日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安競辦今批綠營英系「黑白治國」，再提有黑道背景的前國策顧問黃承國恐成地下市長一事；民進黨對手陳時中表示，不是無限上綱地連結任何人。

蔣辦今天舉行「敲中大會07：解密英系的黑白共治」記者會，國民黨立委李德維與台北市議員徐巧芯，公布多張民進黨台北市長候選人陳時中、黃承國、內政部長徐國勇、前民進黨秘書長洪耀福照片，批這是「英系黑白共治關聯圖」。

徐巧芯表示，今年5月18日前洪耀福、徐國勇等英系高層跟內湖警分局長王炳睿在喜相逢麵館聚餐；10月16日陳時中內湖勘災時座車闖紅燈違規，但內湖警方居然稱秘錄器沒開，隨後又傳出內湖分局長在勘災現場幫陳時中撐傘，讓人質疑是否有關聯性。

徐巧芯指出，地下匯兌業者郭哲敏傳10年洗錢百億元，但在警方11月2日收網前就提前逃往海外，質疑為何消息會走漏。

徐巧芯並說，徐國勇親信、警大校長陳檡文出入郭哲敏、昔日角頭老大林秉文共同經營的「88會館」招待所；而涉嫌洗錢的林秉文，交保2天就被媒體拍到密會黃承國，承辦林秉文洗錢案的檢察官也隨即遭爆料曾赴林秉文及郭哲敏的88會館而遭撤換。

徐巧芯並公布黃承國、徐國勇、洪耀福一起吃飯的照片，並說照片顯示，黃承國不僅是陳時中宗教團體後援會總策劃，多場公開活動也都陪在陳時中旁邊。

徐巧芯並播放前立委蔡壁如上節目影片，指黃承國找管道施壓台北市府都發局，介入都更利益；李德維則質疑，黃承國是否透過民進黨市議員介入都更案。

李德維認為，有網友爆料陳時中跟衛福部長薛瑞元，在審查高端緊急使用授權（EUA）存廢的前夕，也去密會黃承國，兩人不提告網友「是不是心虛」。

李德維說，招待所內有警界風紀問題，內政部、警政署應該好好面對，徐國勇不能因為涉及自己人就不查。

陳時中今天上午出席「感謝支持，陳時中小額募款」記者會後接受媒體聯訪表示，不知道國民黨指的黑金是誰，「要打我黑金必須拿出證據來，這種連結式的黑金，國民黨幾乎很多人都有這樣的情況」。

陳時中強調，選舉應是聚焦在12名候選人身上，不是無限上綱地去連結任何人。（編輯：李亨山）1111115