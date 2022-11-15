選前之夜 蔣萬安：地點已定細節會由競辦說明

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，選前之夜地點已確定，相關流程與細節，會由競選辦公室說明；民進黨質疑他的學歷與矽谷經驗，「正面選舉只是嘴巴講講」。

蔣萬安下午赴國民黨台北市議員候選人楊植斗競選總部探班，接受媒體聯訪時，被問及選前之夜是不是訂在北市八德路與基隆路口的停車場舉辦。

對此，蔣萬安未正面回應，僅說地點已經確定，整個活動規劃流程及細節，會由競辦說明。

媒體追問，民進黨近來質疑蔣萬安的學歷與矽谷經驗，民進黨台北市議員候選人趙怡翔指稱蔣萬安工作的事務所為中國企業服務，還有涉詐欺、挪用公款、借殼上市等情事，甚至被美國證券交易委員會提告。

蔣萬安回答，一切都符合美國法律規定進行相關業務，希望趙怡翔可以把事情完整了解清楚後再說話。他的學經歷都很實在，願意把過去歷練貢獻給自己成長的城市，而民進黨只會抹黑攻擊，「陳時中說的正面選舉也只是嘴巴講講」。

媒體追問，選舉倒數、進入「固票」階段，會不會擔心無黨籍台北市長候選人黃珊珊的哥哥是軍人緣故，搶走軍系票源。對此，蔣萬安表示，「我們捍衛中華民國、守護台灣是我們堅定立場，也深植台灣人心中」。

對於孕妻石舫亘上午當「分身」掃街，蔣萬安指出，妻子對他說「夫妻一體，一起打拚」，她願意在身體允許、適合的場合分擔行程，他非常感謝。（編輯：戴光育）1111115