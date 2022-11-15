北市第2場政見會 黃珊珊籲擺脫藍綠改變政治生態

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無黨籍台北市長候選人黃珊珊（圖）15日出席政見發表會，她表示，盼市民擺脫藍綠惡鬥，一起改變政治生態，把人民的福祉當正途。中央社記者鄭清元攝 111年11月15日

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市長選舉第2場公辦政見發表會今天登場，無黨籍候選人黃珊珊說，其他政黨訴求要贏回政權，是把選民當私產；盼市民擺脫藍綠惡鬥，一起改變政治生態，把人民的福祉當正途。

台北市第8屆市長、第14屆議員選舉公辦政見發表會第2場次上午10時登場，12名候選人每人發言一次，時間為30分鐘。黃珊珊下午2時發言時說，她從政初心是追求公平正義、民主自由，施政理念是以人為本、市民優先。

黃珊珊指出，參選市長是人生最大決定，她求學就業從政成家，從沒離開過台北，她沒顯赫家庭背景及強大政黨奧援，靠著市民對她的信任，在台北逐步完成夢想，所以競選主軸就是讓台北市繼續前進，不走回頭路。

黃珊珊表示，擔任台北市副市長2年多，從沒請假或缺席，學會如何當機立斷帶領市府團隊解決市政問題，並學習成為好市長；擔任副市長時，曾在第一線對抗COVID-19病毒，有人問是否害怕，她不怕，因是副市長及市民靠山，過程中，也指揮市府團體同心協力，成功守護台北，證明她才是最適合的台北市長人選。

黃珊珊細數台北市政府過去8年的相關政績，包含1280公共運輸定期票、改建第二殯儀館、擴建捷運路網、市場改建等政策，她說，相關政策都在進行，所以台北要持續前進，不能走回頭路。

黃珊珊提到都市更新政見，她指出，當選市長後，會加速都市更新，會讓都市更新紅利全民共享，另外，讓青年安居樂業，提供包含生育獎勵等津貼補助，且會擴大敬老卡的福利項目及強化照護機構等。

黃珊珊最後以美國期中選舉結果為例，她表示，美國期中選舉結果，民意調查專家原本預測年輕人投票率不高，但最後年輕人都踴躍投票。

從近期台北市長的民調來看，黃珊珊說，以市內電話為主的民調，很多狀況是失真，且拒訪率高，反映不出隨機抽驗的真實意見，也有很多奇怪民調，當成笑話看就好。

她表示，市民應思考，目前候選人到底誰可即刻上手、誰具備擔任市長的即戰力，北市沒虛耗的本錢，投票的意義不是開票數字及激情，而是未來4年，因攸關每名市民的未來。

黃珊珊說，其他政黨現在訴求要贏回政權，是把選民當私產，但人民不欠政黨，政黨贏，市民就輸掉未來；希望和市民一起改變、導正政治生態，不是以政黨利益，而是把人民的福祉當正途。

她指出，這次市長選舉是擺脫藍綠惡鬥最有機會的一次，呼籲市民一起跟她改變台灣的政治生態。

黃珊珊表示，年輕人不出來投票就是無聲，要有力量改變台北，年輕人能做的就是出來投票，且北市必須要有好市長，及不貪汙不浪費的市府團隊，要有溝通能力、傾聽民意及衝第一線的行動力，並要領導市民及市府團隊。

黃珊珊說，她不是含著金湯匙出生的富貴世家，或憑黨證就能出人頭地，且她從來不是靠政黨或家族背景，都是每天打拼，因認為政治人物要跟人民站一起，這樣才有力量。

黃珊珊指出，家人都從軍，所以無法公開助選，她也是單親媽媽，並答應小孩，不讓小孩成為公眾人物，所以她能依靠的家人，就是各位志工及偉大市民，請所有市民成為她的家人。

黃珊珊說，藍綠執政時有黑金及貪腐，現在要帶回舊政治，市民願意嗎？呼籲市民不投黑、不投貪。（編輯：李亨山）1111115