北市第2場政見會 陳時中批蔣萬安未受政務訓練

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市長選舉第2場公辦政見發表會今天登場，民進黨候選人陳時中先批評國民黨對手蔣萬安沒受過政務訓練，再細數自己衛福部長任內政績，最後針對交通、居住及育兒提出政見。

陳時中今天下午在政見發表會上首先表示，市長必然要一步一腳印地經過政務訓練，才有辦法引領底下的人做事，他知道自己與無黨籍候選人黃珊珊有相關經驗，「而蔣委員一直都沒有。」

陳時中說，蔣萬安常自稱曾在矽谷擔任新創律師，卻在被戳破後改口稱英雄不怕出身低，「沒有錯，所有英雄都是從基層做起，可是不會在基層就吹噓有超過自己工作範圍的能力與經驗，那叫做沽名釣譽。」

陳時中細數人生經歷，他一開始當牙醫師時推動最基本的潔牙運動，後來成為衛生署副署長、衛生福利部長，陸續完成健保改革、C肝納入健保、不孕症補助等工作，同時不忘鼓勵民眾接受C肝篩檢。

陳時中批評，蔣萬安的矽谷經驗即將變成矽谷笑話，提出的長照3箭、以租代購、預約公車等政見也無法說清楚，「連自己的政策都沒辦法講清楚，怎麼有辦法當市長呢？」

對於黃珊珊，陳時中說，她當了21年議員及3年副市長，所以自詡有即戰力，但若她打算「柯規黃隨」，什麼都不改變，這樣每個人都可以有即戰力；若有信心改變在副市長任內看到的沉痾，這的確是別人跟不上的地方，但又為何不在過去3年內趕快做。

陳時中接著針對內湖及北投士林科技園區等提出交通改善方案，還有社會住宅戶數達到5.7萬戶的目標，以及建立生養男女平權社會的生育政見等，並宣傳支持18歲公民權。

陳時中強調，民主社會的選舉不是在革命，是前人種樹後人乘涼、是一代傳一代越來越好，而民主社會的基礎是信任，包含國民與國民及政府與國民間的信任，有了這個基礎，才會是真正民主自由的國家。

陳時中說，這場選舉中，有人操弄「仇恨值」試圖打破社會的信任，但他的字典裡沒有仇恨，他出來選不是為了打倒誰，而是帶著12萬分的誠意，希望為他心愛的台北多做一點事，希望民眾支持讓他在最後公職生涯裡為這座城市貢獻。（編輯：陳仁華）1111115