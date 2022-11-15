北市長第2場政見會 蔣萬安講滿時間著眼多元共融

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）台北市長選舉第2場公辦政見發表會今天登場，國民黨候選人蔣萬安有別於第1場還剩下約5分鐘，這場剛好講滿時間，著眼原住民族群認同、新住民長照等多元共融政見。

蔣萬安表示，他在矽谷工作時，團隊裡有美國、日本、韓國、印度等各國籍的人，雖然文化背景與生活習慣都不同，但大家尊重包容彼此差異、享受獨特背後的價值。

蔣萬安說，共融城市帶來互尊互重、共榮共好的安定社會，就是他一再強調的矽谷精神。

蔣萬安提出邀身障者共同參與道路交通改善方案，如整平道路、鼓勵店家設置無障礙環境；以評鑑機制，讓精障者出院後，醫療及社區資源等可以無縫銜接、協助融入社會。

而在原住民方面，要發行原住民身分認證卡，族人不需要再用戶籍謄本進行族籍認證，並優化現有原住民耆老服務中心、內湖、文山及士林區新設專屬原住民文化健康站，並提供都市原住民長者照護，推廣老幼共學，將原民文化傳承給下一代。

在新住民方面，蔣萬安表示將強化新住民辦公室功能，長照、就業、教育、居住等，以單一窗口簡化流程，建置專屬新住民長照政策，讓新住民可以在台灣安心終老。

蔣萬安說，他在立院經歷一例一休修法、職災保險單獨立法等，堅定捍衛勞權，未來要讓台北成為守護勞工的城市，包含從學校扎根勞動教育、完善職場托育、檢討教保員低薪問題等。

蔣萬安還說，將提供青年求職津貼及發放共享運具抵用券，讓青年可以用更節能減碳的方式去面試、找工作；對工時長職災多的產業加強專案勞檢、改善勞檢員留才機制、補足預算員額等，並促進勞資協商，尤其要保障這幾年興起的外送產業，保障外送員權益、讓商家有合理營收、平台有合理利潤等。

在尾聲，蔣萬安更加闡述他的個人經歷與特質。蔣萬安說，他自己歷經被裁員、頓失經濟依靠的徬徨無助，這也是他承諾優先關心民生、保障勞權的初衷。

蔣萬安說，他在立院為了擋一例一休修法而衝上主席台，也為了阻擋萊豬進口，每週在街頭巷尾宣講；有政黨在立院想要條件交換，自己也直接拒絕，「我就是我，沒有任何人可以左右」，會堅持走自己的路、做正確的事。

蔣萬安說，收到孩子寫給他的信，裡面寫到「爸爸，我永遠站在你這邊，你改變了我的世界，以後希望你改變大家的世界，讓大家的生活更美好」，他非常感動，台北市長對他而言不只是工作、而是志業，每位市民都可以在這座城市好好過每一天，是他的真心嚮往。（編輯：李錫璋）1111115