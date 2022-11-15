民調封關 林佳龍：最後10天拚勝選及議會過半

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（中央社記者王鴻國新北15日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今晚和新北市議員候選人黃淑君、張志豪造勢表示，民調封關，很多人在操作，但游錫堃8年前民調也不看好，結果僅小輸，因此最後10天他會拚勝選，也希望議會過半。

林佳龍今天下午結束北海岸三芝、石門、金山、萬里的車隊掃街行程後，晚間先赴板橋震威宮和議員候選人黃淑君一同參香、參與座談會，再趕往中和出席議員張志豪漳和區聯合後援會成立大會，積極拉票。

林佳龍表示，新北大翻新，市長換人、議會也要過半，板橋應選9席議員，民進黨提名5席，只要5席全上，市長的票就會過半。

林佳龍指出，今天民調封關，很多人在操作，「但是大家要心頭抓乎定（台語）」，立法院長游錫堃8年前參選新北市長時民調也不看好，但開出來只差約2萬4000票。選戰最後剩下10天，林佳龍也拜託在場鄉親做他的分身，一起替他和黃淑君拉票。

林佳龍出席張志豪漳和區聯合後援會成立大會時表示，現在選情緊張，中和若能選票過半、議員過關，市長就能當選。

林佳龍表示，總統蔡英文曾找優秀的張志豪當民進黨發言人，張志豪在議會的質詢包括監督恩恩案都鏗鏘有力，希望鄉親疼惜這個人才，他很想在議會接受張志豪質詢，高手對招這樣才會精彩。

林佳龍表示，民進黨這次議員提名35席，議會全部席次 66席，要當選33席才會過半，若民進黨議員能做議長，就像國會過半和蔡總統配合一樣，法案、預算、所有政策都可以很順利推動，因此他要力拚勝選，讓民進黨完全執政，也希望議會過半。（編輯：張雅淨）1111115