陳時中批黃珊珊無即戰力 3年副市長市政幾停擺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市長選戰激烈，民進黨候選人陳時中質疑無黨籍候選人黃珊珊，當了21年市議員，對台北市政相當了解，但在3年副市長任內市政幾乎停擺，批評她連副市長的即戰力都沒有。

陳時中接受華視新聞台「新聞高峰會」節目主持人陳雅琳專訪在昨天晚間播出，談到黃珊珊及國民黨對手蔣萬安的政治歷練，陳時中說，市長的職位類似政務官，政務經驗要足才有辦法勝任，而民代的專長是建議政策，但沒有決定權，缺乏這一塊的經驗與魄力。

陳時中表示，蔣萬安當了7年的立委當然很好，台中市長盧秀燕也是在當立委後選市長，但盧秀燕有多年台中市議員的地方經驗，「我們蔣委員基本上，不知道怎麼樣，一下就跳到立法委員去了，中間的各種磨合跟訓練到底夠不夠，我想他最清楚」。

至於黃珊珊，陳時中認為，她當了21年台北市議員，對台北市政相當了解，但問題是，對比高雄、台南、台中，她當副市長的這3年，市政幾乎停擺，例如公辦都更沒有重大進展、社會住宅只決標121戶，「到底出了什麼事情？」

陳時中質疑，黃珊珊自稱很有經驗、有即戰力，這不應該是選上後才有，而是當副市長時就要有，如果連副市長的即戰力都沒有，要人怎麼相信會有市長的即戰力。

此外，陳雅琳詢問，陳時中曾稱台北辦雙城論壇是向流氓奉茶，是否代表不認同這類交流。陳時中回應，他不認同在受威脅的情況下仍交流，「今天如果沒有共機繞台，坦白講，我覺得大家還是可以趕快來交流對話」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳時中指出，如果在中國對台灣施壓的情況下，台北還跟對方交流，等於是向國際社會傳達錯誤訊息，讓人誤以為台灣人對於被侵門踏戶無所謂，這樣等到真的需要幫助時，別的國家才不願意耗費很大的軍力、財力伸出援手。

陳時中強調，台灣人要很清楚地向國際傳達自己對自由民主價值的堅持，他也引用總統蔡英文曾說過的話，「冷靜不躁進、理性不挑釁，最後是堅忍不退卻」。（編輯：陳政一）1111116