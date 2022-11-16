蔣萬安：完成辭立委法定程序 生效日就是11/10

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，請辭立委的法定程序早上已完成，生效日就是11月10日；今天為選戰倒數10天，也會按規劃關閉政治獻金專戶。

蔣萬安今天在金湖路、成功路五段交叉口路口拜票，接受媒體聯訪時被問及請辭立委時程。

蔣萬安說，今天早上已經完成法定的辭職程序，生效日就是11月10日。

此外，民進黨台北市長候選人陳時中因政治獻金已達標要關閉專戶，蔣萬安被問及此事時表示，選戰倒數10天關閉專戶是既定規劃，今天剛好是選前倒數10天，會完成關閉專戶的程序。

媒體問及有無站路口以外的拜票規劃，蔣萬安表示，每天行程都排得很滿，例如今天一早跟晨運民眾問候、又排市場掃街等，會把握每次與民眾互動的機會，也感謝太太石舫亘當分身分攤行程，笑稱「我太太比我受歡迎」，民眾看到她更熱情。

蔣萬安表示，選舉不到最後一刻不能鬆懈，台中市長盧秀燕之前到訪他的市民基地時說「選票還在市民手上」，現在如履薄冰，更勤奮謙卑，要拚到最後一刻。

媒體追問，陳時中在昨天的政見發表會上批評蔣萬安連自家政見都說不清楚。蔣萬安表示，他都說得很清楚，反觀陳時中面對高端審查、疫苗採購黑箱都說不清楚、一直閃躲，這樣市民無法接受。（編輯：李亨山）1111116