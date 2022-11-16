陳時中為愛而走大遊行20日登場 邀紙風車表演

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）選前衝刺，民進黨台北市長候選人陳時中20日舉辦為愛而走大遊行，邀請各界團體及市民朋友由競總出發，沿著忠孝東路前進市政府，紙風車也將帶來表演。

陳時中競選總部今天上午舉行「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會，競選總幹事吳思瑤邀請所有市民，在20日集結參與歡樂大遊行活動，「是該終結仇恨、為溫暖站出來的時候了」。

吳思瑤說，遊行分成兩階段，首先是下午1時30分在陳時中競總前、北平東路至紹興路口集合，遊行隊伍將分成6個大隊，一起沿著忠孝東路、逸仙路、松高路，進軍台北市政府。

吳思瑤指出，除了遊行大隊，台北市政府前廣場從下午3時起就有非常精采的演唱會，包含滅火器樂團、董事長樂團、鋼琴詩人王俊傑等6大表演團體，並邀請到總統蔡英文及前副總統陳建仁發表談話。

陳時中競總發言人羅浚晅補充，遊行6大隊主軸分別是「把事做好、台北更好」、「友善台北、文化首都」、「溫暖台北、新手爸媽」、「樂齡台北、健康運動」、「年輕台北、青春愛兒」、「世界台北、首都格局」，與陳時中的市政願景扣合。

陳時中競總發言人陳品潔指出，無法一路跟著遊行隊伍的朋友可以在定點應援，只要加入陳時中的官方LINE，就可以看到「加油團12站點」資訊，今天中午12時起開放事先報名到後援會領取應援道具及精美小禮物。

帶著6隻「老虎」與會的紙風車執行長張敏宜透露，遊行當天將會有一連串驚喜演出。張敏宜說，表演是紙風車的專業，希望藉此讓遊行更歡樂，為選舉帶來更多正面力量。

張敏宜與陳時中等人日前餐敘時，遭國民黨台北市議員徐巧芯日前影射發生鹹豬手事件。對於此事是否影響參與遊行的決定，張敏宜今天坦言，她其實有點掙扎。

不過，張敏宜指出，她希望透過這次遊行帶來更多歡樂與正面力量，陳時中也多次邀請，「我覺得，就做我們應該要做的事情」。

張宜敏表示，這半年來，除了民進黨，國民黨、時代力量、民眾黨、社民黨、基進黨等各黨派都有邀請合作，而紙風車的立場就是希望帶給孩子優質觀賞體驗，只要認同這個理念，都非常樂意應邀參與。（編輯：李亨山）1111116