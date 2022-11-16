綠營提區運路辦選前之夜遭拒 侯友宜稱安全考量

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尋求連任的國民黨新北市長候選人侯友宜（右）16日上午前往基隆，陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑（左）車隊掃街，2人出發前分別比出2號及1號號次，爭取選民支持。中央社記者王朝鈺攝 111年11月16日

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）民進黨新北市長候選人林佳龍申請板橋區運路舉辦選前之夜遭拒，綠營呼籲支持者當天不見不散。國民黨新北市長候選人侯友宜今天到基隆助選時表示，活動還是以安全為最重要考量。

林佳龍競辦政策中心執行長王義川昨天表示，林佳龍競辦依規定申請在板橋區運路舉行選前之夜，也向新北市府提出交通維持計畫，雙方人車動線完全沒衝突，板橋區公所卻以人潮及交通為由不核准。

侯友宜上午前往基隆市，陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑車隊掃街，侯友宜行前接受媒體聯訪表示，場地的租借都有相關規定，依照規定辦理。

侯友宜指出，昨天有區運路附近社區主委站出來說話，擔心會發生衝突及造成交通困擾，每個活動都有詳細安全計畫規定，會在權責單位下做好整體考量，他尊重權責單位及相關規定。

記者提問，何時與妻子任美鈴一同出現在競選場合。對此，侯友宜說，妻子40幾年來不管面對任何槍林彈雨生死邊緣，永遠在他背後作為最大支撐力量，是他一路走來能有今天的最大恩人。

他說，妻子在這場選舉沒有缺席，不管幕前或幕後都很重要，要同心齊力，為國家、人民好好做事。

另外，民進黨台中市長候選人蔡其昌昨天在台中市長選舉公辦電視政見發表會指出，國民黨台中市長候選人盧秀燕好像還在與前台中市長林佳龍選舉，應該去找林佳龍回應，當初他也曾建議林佳龍不要取消老人健保補助，請盧秀燕看清楚對手是蔡其昌。

侯友宜說，新北市老年人口達66萬人，可說是全國老年人口最多的城市，但在健保補助、重陽禮金、公共托老中心、弱勢假牙補助等相關老人福利幾乎沒有少過，新北市老年人口多，一定要照顧好長輩，讓長輩在人生最後一段旅途能得到安養，開心過好晚年。

謝國樑表示，對手民進黨基隆市長候選人蔡適應因選情狀況不好，每天都提出不同抹黑，對於蔡適應近日提出的2起烏龍指控，他會在今天下班前提告，涉嫌違反公職人員選舉罷免法「意圖使候選人不當選」，蔡適應越有這樣的行為，代表自己的選情越樂觀。

前立法委員洪慈庸上午陪同蔡適應車隊掃街，蔡適應接受媒體聯訪指出，謝國樑涉賄選這件事，可不是他叫謝國樑去涉賄選，東西是謝國樑買的，也是謝國樑指使送禮，怎麼會叫抹黑。

蔡適應說，謝國樑如果不要買這些禮品，如果不要叫里長幫忙送，就不會有問題，謝國樑自稱最懂法律，但做出的事情卻違法，從德信證券掏空案，謝國樑就是洗錢案的獲利者，這不就是違法嗎。（編輯：戴光育）1111116