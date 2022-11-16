黃珊珊推12項政見 盼拼出自信友善台北願景

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無黨籍台北市長候選人黃珊珊16日在台北競選總部舉行「自信友善之都」政策記者會，說明政策願景，並把多張政策文宣貼成一張台北市地圖。中央社記者張新偉攝 111年11月16日

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（中央社記者劉建邦台北16日電）無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天舉行政見發表記者會指出，若當選，將把台北打造成自信友善之都，加強推廣新住民、原住民等族群的文化等，她共推12項政見，拼出台北完整願景。

黃珊珊在競選總部召開自信友善之都暨公布選前政策文宣記者會，黃珊珊把11項政見的文宣品當成拼圖合併在一起，合併後的看板，前面是各項政見，背面成為綜整11項政見的首都進化雙軸線第12項政見。

黃珊珊致詞時表示，台北市向來是多元開放、友善共融的城市，她從現有政策基礎，持續深化城市發展，且面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，也會持續協助相關產業。

黃珊珊提到包含客家、原住民、新移民族群在台北市所面對的情形，她說，將加強協助各族群的文化保存、母語學習及協辦相關慶典，也會協助年輕人創業及長輩安養。

她表示，會持續推動性別友善環境及共融式遊戲場，盼透過這2項政見消除歧視，讓學生了解到平等教育，且未來規劃共融式遊戲場會讓市民參與設計。

黃珊珊說，針對友善動物城市部分，台北市政府目前針對動物友善政策都實施很徹底，若當選後，會加強協助關注流浪動物、寵物及野生動物議題。

她指出，面對後疫情時代，北市各產業將迎接國門開啟的新階段，若當選後，持續推動提振北市觀光計畫及推動夜間經濟，並透過結合代表性大型活動，擦亮台北城市形象品牌。

黃珊珊說，針對夜間經濟部分，她先前赴大稻埕時，發現店家晚上6時就休息，大稻埕街道具古色古香，可透過燈光，提供民眾在夜間散步，並讓街頭藝人表演等方式，促進經濟發展。

她表示，為迎接疫情後的國際觀光人潮，會持續加強商圈復甦並協助數位轉型，以及利用街景再造與都市更新，讓市容變美，吸引更多國際觀光客到台北遊玩消費。

黃珊珊說，若當選後，持續協辦相關大型活動，利用線上線下結合吸引人潮，且會向中央建議，希望讓過境台灣的旅客有24小時免簽證入境便利措施，有此措施，旅客會更願意到台北遊玩。

她表示，若當選後將持續拓展城市交流及制度性對談，例如與上海、巴黎等城市進行更密切對話及舉辦論壇。

黃珊珊指出，參選台北市長後共推出12項政見，包含都市再生、永續台北、智慧城市、經濟振興、文藝復興、自信友善之都、健康城市、青年成家、長者照護、前瞻教育、婦幼權益及弱勢關懷，最後總結就是首都進化雙軸線。

她說，在選前10天公布所有完整政見，是因為藍綠至今只會互相抹黑、噴口水、貼標籤，只有她堅持提出對台北市的市政願景規劃與政見。（編輯：戴光育）1111116