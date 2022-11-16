選前之夜場地爭議 林佳龍競辦再提2路權申請案

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北16日電）民進黨新北市長候選人林佳龍競辦沒借到板一運動場前廣場及區運路舉辦選前之夜引發爭議，競辦今天再提新站路、新府路2件路權申請案。板橋區公所表示，已受理了解中。

國民黨新北市長候選人侯友宜選舉辦公室半年前租借板橋第一運動場前廣場舉辦選前之夜，林佳龍競辦批評新北市府黑箱作業，才讓林佳龍團隊無法借到此場地。

林佳龍競辦後續雖借到板橋第二運動場及一旁公館街路權，但競辦堅持申請板一運動場前廣場旁的區運路路權，舉辦選前之夜。

不過，板橋區公所認為，區運路為板一運動場前廣場周邊疏散道路，基於安全理由駁回申請。此舉，引發競辦不滿並批評行政獨裁，揚言與支持者在區運路附近「不見不散」。

林佳龍競辦今天下午臨時召開記者會，競辦發言人何博文表示，為了民主嘉年華的選前之夜能順利舉辦，並能兼顧疏散安全，決定在侯友宜市府團隊行政獨裁等各種手段打壓下，仍希望尋求雙贏及避免製造衝突的辦法。

他指出，在窮盡一切辦法後決定不借區運路，改借新站路或新府路。這2件路權申請案已專人送到區公所，期待讓藍綠陣營都能在新北市中心的板橋、且交通及疏散方便的地方舉辦選前之夜。

林佳龍競辦政策中心執行長、前台中市政府交通局長王義川說，替代方案中，新站路人員進出是中山路，侯友宜選辦的板一運動場前廣場是從漢生東路進出，疏散上不在同一動線。

王義川指出，另一案是新府路，這裡離板一運動場前廣場夠遠了，進出仍是中山路，不會干擾到任何人的活動，兼具疏散的安全性，請新北市府高抬貴手，讓雙方各自有舞台把這場選舉選完。

對此，板橋區公所表示，已受理林佳龍競辦2件路權申請案，後續將進行了解，在安全為最大考量下，釐清活動人潮進入、退場等動線及交通維持計畫後，再答覆申請人。（編輯：戴光育）1111116