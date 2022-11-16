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翻閱黃珊珊新書 陳時中：政績都是前人起頭

2022/11/16 17:21
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）民進黨台北市長候選人陳時中批評無黨籍對手黃珊珊在副市長任內市政幾乎停擺，他翻閱完黃珊珊新書後說，黃珊珊能拿出來的政績都是前人起頭，執行完是好事，但沒有新的政策。

陳時中批評黃珊珊在3年副市長任內讓市政幾乎停擺，黃珊珊陣營今天送書「城市‧程式」給陳時中，建議陳時中好好看看，就可了解她任內做了哪些事。

陳時中下午到艋舺進天宮參香後接受媒體聯訪表示，他有稍微翻了一下，看起來黃珊珊是個稱職的執行者，但沒有看到什麼新創的想法，大家關心的都更、社宅等議題也琢磨得比較少。他認為，不只執行面，市長在政策面上努力也很重要。

媒體詢問，是否仍認為黃珊珊在副市長任內讓市政停擺。陳時中強調，他不是說黃珊珊擔任副市長時完全沒有做事情，「只是沒有做出事情來」。

陳時中說，每天上班、批公文、溝通協調都是做事情，也都很好，但黃珊珊能拿出來講的政績都是前人開始做的，當然有把這些政策執行完是好事，「但以後要做的事情，這3年裡都沒有任何的進展，要不然把真正的進展拿出來看啊」。

陳時中質疑，大巨蛋從8年前至今仍一堆問題，市府還不斷跟中央對抗，不趕快把該做的事情做完，「沒有新且有創意的政見，怎麼算是政績呢？」

陳時中說，如果只是延續現任已經在做的事情，那每個人都有即戰力；如果黃珊珊要改變，到底要變什麼？為什麼3年前沒有提出？

陳時中表示，現在要變當然很好，如果有機會就努力去做，他尊重。（編輯：張銘坤）1111116

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