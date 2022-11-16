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開玩笑蹭霍華德熱度 陳時中：號次相同很興奮

2022/11/16 18:12
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）民進黨台北市長候選人陳時中號次與前NBA球星「魔獸」霍華德背號相同，陳時中因此說兩人互蹭熱度。陳時中今天表示，若霍華德不舒服，他很抱歉，他很興奮兩人號碼相同。

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入台灣T1聯盟桃園永豐雲豹引發關注。陳時中昨天晚間在臉書直播時先笑稱要蹭霍華德的熱度，因為他的號次是12號，霍華德的背號也是12號。不過因為陳時中抽中12號的時間較早，他又笑稱可能是霍華德想蹭他的熱度。

陳時中今天下午到艋舺進天宮參香後接受媒體聯訪，被媒體問及蹭熱度好像蹭到「翻船」時，陳時中笑了兩聲後表示「可能吧」。

陳時中說明，那時候是在閒聊之間開開玩笑，沒有特別的意思，就講了幾個大家可能覺得不適合的冷笑話，如果霍華德被蹭到不舒服，他非常抱歉。

陳時中指出，他對於和霍華德的號碼相同很高興、很興奮，因為他以前常看NBA球賽，一開始台灣還沒有轉播權，但他下班常會經過一間體育用品店，店裡會播放相關影像，他就會站在櫥窗前看。

陳時中回憶，那時候比較有名的是底特律活塞隊（Detroit Pistons）跟湯瑪斯等球星，等到台灣開始轉播後，還能看到喬丹（Michael Jordan）等球星的表現，直到當上衛福部長後時間比較少，漸漸沒有看球賽。（編輯：張銘坤）1111116

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