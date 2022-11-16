侯友宜偏區拜票 懇託支持繼續拚市政

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國民黨新北市長候選人侯友宜（前左3）力拚連任，16日到瑞芳區第一市場掃街拜票，受到許多鄉親熱烈歡迎，爭相致贈菜頭、蒜等表達祝福，也高喊「凍蒜」口號。（侯友宜競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年11月16日

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北16日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天在偏區拜票時表示，不分年齡照顧北海岸、東北角地區市民，也行銷農漁產與市集；除感謝鄉親支持，也盼望不負所托，繼續努力拚市政。

侯友宜今天分別在瑞芳區、金山區、萬里區掃街拜票，在瑞芳第一市場懇託時，許多鄉親高喊「凍蒜」也爭相合影，並被邀請在攤位簽名。

侯友宜競選辦公室發布新聞表示，侯友宜也到金山區信仰中心慈護宮、廣安宮參拜。金山慈護宮董事長游忠義細數市府在金山的建設，興建金山立體停車場、改建金山第一市場。

侯友宜在新北市議員白珮茹、廖先翔及里長陪同下，於金山老街徒步掃街，沿路店家、鄉親、遊客充滿熱情。有商家準備一大盤果凍，祝福侯友宜高票「凍蒜」。在萬里區龜吼漁港時，也有攤商準備蔥蒜給予祝福。

侯友宜表示，市府於瑞芳、金山、萬里投入相當多心力，除公共托育、共融性公園、日照中心，也推動銀髮俱樂部。另外規劃金山中角灣衝浪基地、中山溫泉公園、萬里漁夫市集等發展觀光，並行銷在地農漁產品，帶動地區發展。（編輯：李錫璋）1111116