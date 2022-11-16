林佳龍選辦送件3條路權 板橋公所：18日會勘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北16日電）民進黨新北市長候選人林佳龍選辦申請選前之夜路權，路段為雙向全線封閉；板橋區公所今天晚間表示，將於18日邀交通局、市警局與周邊社區代表會勘新府路段，最快當天下午決議回覆。

林佳龍選辦沒借到板橋第一運動場前廣場及區運路舉辦選前之夜，引發不滿。選辦今天再提出申請板橋區新站路、板橋區新府路、板橋區區運路3條路的路權。

板橋區公所傍晚以新聞稿表示，公所今天上午接獲林佳龍競選辦公室行文，借用新府路（中山路至區運路段）、新站路（中山路至區運路段）、區運路（新府路至海山路）等3條路段。

板橋區長范姜坤火晚間接受中央社記者電訪表示，依規定受理借用道路申請案；其中新府路（中山路至區運路）路段，將於18日上午10時邀集市府交通局、海山警察分局及周邊將受影響的社區管理委員會代表，及申請人等到現場現勘。

范姜坤火說，另外兩條申請路段與國民黨新北市黨部所申請第一運動場，彼此疏散路線距離過近；現場也會向申請人說明，雙方疏散過程有可能的安全疑慮，「一切以安全為重，並尊重相關單位的專業判斷」。

范姜坤火表示，申請路段都是全線封閉，將會請警方與交通單位到場，針對封街後，大眾運輸公車路線改道等交通衝擊，以及申請人所提的人潮疏散計畫可行性，現場會勘後審慎評估並詳細討論，最快會18日下午做成專業判斷與決定。（編輯：張銘坤）1111116