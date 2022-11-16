侯友宜：林佳龍是可敬對手 選完攜手團結台灣

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今晚表示，林佳龍是可敬的對手，也感謝其交通部長任內施政；選舉時，尊重林佳龍想法，選完仍要攜手團結台灣，顧中華民國、顧台灣這塊土地與人民。

侯友宜晚上接受網紅「館長」陳之漢節目訪問，暢談從警31年，最不喜歡別人問他是否「抗中保台」。他強調，「國家是我們的啊，怎麼說我沒有保家衛國？」可檢視他的作為，但怎可以對執法人員警察與軍人的國家忠誠度質疑，這是最大的污辱。

「館長」提到關於暴力黑幫與槍擊事件等治安議題，詢問他侯友宜，若治安不好如何安居樂業？面對外界批評台灣詐騙集團「柬埔寨化」，又如何因應。

侯友宜強調，犯罪手段會不斷改變，日前發生桃園詐騙集團羈押被害人事件，是令人難以接受不可思議的事。他參加市警局治安會報，都「緊盯」到第一線，雖不管偵查內容，但掌握所有治安情報，連半夜都會接收回報的簡訊，以確實掌握案件偵辦進度與線索。

他以「館長」之前遭槍擊為例，對每位市民的死傷感同身受，鼓勵警察在合理不逾分際下，大膽依法使用槍械。尤其，刑案現場槍戰的瞬間反應，無法依常規判斷，沒時間瞄準槍枝準星與罩門，不像電影演的場景。

話題一轉，被問到2024是否競選總統大位，侯友宜仍以從警過程舉例，從基層歷練一直升到警政首長，都是把握當下，在那個職位把事情做好，目標都是為國家做事。可以選上市長，不見得有本事選上里長，可當好刑警未必可當組長，不是官階高的就不會中槍。如同「館長」回想30年前，也不會想到如今當網紅的位置。

被問到如何看待林佳龍，侯友宜說，以感激的心情看待中山高速公路增設林口交流道匝道，過程中，中央與地方一起努力。回應「館長」提問，是否感謝林佳龍？他直強調，非常感謝、非常感謝、謝謝別人的幫忙。

侯友宜說，林佳龍是值得尊敬的對手，當過交通部長、行政院新聞局長、台中市長，但很短時間要瞭解新北市很難，盼望外界正向積極看待對方，尊重其想法，也讓選民去做選擇。選舉過程短暫，最終選完要攜手團結台灣內部的力量，共創中華民國、台灣這塊土地與人民的未來。（編輯：陳清芳）1111116