北上力挺陳時中 陳其邁：讓鐵人部長成鐵人市長

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天晚間到永康公園開講，高雄市長陳其邁北上力挺，表示陳時中在最困難的時候展現鋼鐵意志，盼「鐵人部長成為鐵人市長」。

陳其邁今天晚間到大安區永康公園替陳時中站台，現場不僅預排300張椅子早早坐滿，公園內、外也站著許多支持民眾，還吸引一些外國面孔的民眾駐足聆聽，估計約有700人參與。

陳其邁致詞表示，他以前讀台大公共衛生學院時就住在附近，「永康公園我很熟，我以前也是在這裡混的啦！」他說，無論先來後到，台北是很多人的家，總是希望家鄉的人更好。

陳其邁回憶，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）剛出現時，台灣面臨這個看不清敵人是誰的戰爭，勇敢率先全世界做了登機檢疫的決定，現在戰爭還沒有結束，但回頭看這段辛苦的戰役，全世界都說台灣防疫可以作為典範。

陳其邁指出，他對台灣人、對台北市民有十足信心，陳時中在最困難的時候展現鋼鐵意志，不是一兩天，而是900多天，相信他如果擔任市長，台北市將沒有不能克服的挑戰，「我特別千里迢迢來支持他，拜託大家讓鐵人部長成為鐵人市長」。

陳時中接著上台致詞先笑稱，陳其邁是前行政院副院長，等於有一陣子是疫情指揮官的指揮官，「所以我被罵，他也有一點責任啦」。

此外，陳時中講述完政見、民進黨主席蔡英文上台前，一名坐在場內的男子突然起身大叫，立刻遭維安架離；蔡英文致詞結束前，另一名站在場外的男子不斷喊著「採購黑箱、鹹豬手」，最後在維安勸導下離場。（編輯：張銘坤）1111116