陳時中大安區遇抗議 龍山寺湧逾千人傾聽政見

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）民進黨台北市長候選人陳時中今天晚間舉辦2場政見開講活動，在大安區遭遇民眾抗議，到萬華區則受到上千名支持者熱情歡迎，他拜託民眾繼續幫他拉票、固票、催票。

陳時中今天晚間到永康公園開講時，接連遇到2名男子抗議，雖然維安立即上前制止，仍免不了影響現場氣氛，甚至有支持者與抗議民眾對嗆。

陳時中接著趕赴龍山寺，在他與民進黨主席蔡英文抵達之前，現場預先排好的700張椅子早已座無虛席，場外道路、艋舺公園也站滿支持者，參與群眾超過1500人。

陳時中致詞拜託民眾繼續幫他拉票、固票、催票，並批評國民黨對手蔣萬安的矽谷經驗、政見講不清楚等，接著開始細數國際事務局、都更、全齡照護等政見。

蔡英文致詞笑說，她當總統後，很少坐在台下聽候選人講話，但這是她第10次聽陳時中講政見，而且她致詞的時間還比陳時中短，顯見台北這場選戰的重要性。

蔡英文指出，台北作為首都，市長的態度與中央執政力度息息相關，市長應要全心全意跟中央一起努力，所以她才花這麼多時間向市民請託，「台北市真的很重要，一定要贏」。

蔡英文說，她在2020年連任總統時，萬華的得票率為56.39％，是台北最支持她的地方，她要藉此向萬華鄉親道謝，並呼籲這次繼續支持陳時中、讓陳時中當選，陳時中一定會照顧好市民，把萬華的熱鬧找回來。（編：陳清芳）1111116