陳時中蹭霍華德熱度惹議 蔣萬安：對球員球迷不尊重

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（中央社記者劉世怡台北17日電）民進黨台北市長候選人陳時中昨晚就其號次與前NBA球星「魔獸」霍華德背號相同蹭熱度一事致歉。對手蔣萬安今天表示，陳時中的說法是對運動產業不熟悉，對球員及球迷不尊重。

國民黨台北巿長候選人蔣萬安今天在中山北路五段、劍潭路交叉路口拜票，接受媒體聯訪時，做上述表示。

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入台灣T1聯盟桃園永豐雲豹引發關注。陳時中號次與霍華德背號相同，都是12號，陳時中日前提及兩人互蹭熱度。陳時中昨天表示，若霍華德不舒服，他很抱歉，很興奮兩人號碼相同。

就此事件，蔣萬安表示，陳時中可能不太清楚這些運動員的背號對於球迷來講，意義是遠大於候選人的號次，陳時中這樣的說法其實是對運動產業的不熟悉，以及對球員及球迷的不尊重。

媒體問，陳時中陣營圍繞蔣萬安曾在美國當律師的過往、為中資企業服務，猛打「抹紅牌」。

蔣萬安指出，他在美國某事務所當受雇律師執行相關工作，完全符合美國相關法規，民進黨在批評為中國大陸企業服務的時候，也應檢討自己，「像是國安會秘書長顧立雄在過去擔任資深合夥人的萬國律師事務所，在大陸都設有分所，賺的就是中國巿場的錢」。

蔣萬安說，陳時中過去在當台北醫學大學董事期間，曾赴中國與寧波醫療中心交流，他要問「抗中保台DNA呢？」民進黨永遠就是「綠能、你不能」，就是一方面說抗中，另一方面去賺中國人民幣，之後又罵別人舔共，完全就是雙重標準。

媒體追問，台北巿議員王世堅接受專訪，說要支持陳時中，但票留給黃珊珊。蔣萬安說，「世堅議員其實可以不用這麼左右為難，你也可以把票投給蔣萬安」。

此外，有新黨議員候選人合成與蔣萬安合體文宣照片。蔣萬安對此表示，巿長選舉是單一選區，他要爭取大部分巿民支持，但巿議員是複數選舉（區），他認為各政黨候選人應各自努力。（編輯：李亨山）1111117