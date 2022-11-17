柯文哲直播稱失言 黃珊珊：沒必要放大某人的話

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（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市長柯文哲在臉書直播提到，在議會備詢時，覺得有讀書被沒讀書質詢，事後稱失言。無黨籍市長候選人黃珊珊說，若她當市長，會好好應對議員質詢，且沒必要放大某人的話。

黃珊珊上午赴北投市場拜票，結束後接受聯訪，媒體詢問，民眾黨主席、台北市長柯文哲昨晚與黨籍新竹市長候選人高虹安在臉書Facebook直播，柯文哲提到，擔任市長時站在議會質詢台，覺得有讀書被沒讀書的質詢，快受不了，後續又提到「我又失言」。

黃珊珊被問此議題時說，沒看到專訪內容，但覺得議員質詢是職責，像她在當議員很認真，但可能有些議員是為表演或參雜意識形態，對備詢的人而言，可能心裡會有評價。

黃珊珊接著表示，若她當台北市長，每名議員質詢都會好好應對，因為是議員職權，且要為市民負責，此外，沒必要在選舉期間，每天放大某些人的話，並重申，這場選舉是她在選，將來當選是她在做市長，所有事情她負全責，不會受到別人控制。

媒體詢問，國民黨立法院黨團開記者會質疑民進黨台北市長候選人陳時中曾赴中國大陸的看法，黃珊珊說，很多人都去過中國大陸訪問，覺得沒什麼特別，不需要特別強調，重點是誰會做什麼事，且國民黨去的更多，不是嗎。

黃珊珊表示，抗中保台議題，對台灣人有無效力，現在已經很明顯，因中美都希望找到和平，對台灣而言，和平是最重要，且要保障的是台灣人，不是某個人的政治舞台，不需要強調誰去過中國大陸，否則只是五十步笑百步，兩岸交流本應正常化，曾去過中國大陸不代表什麼意義。

媒體詢問，陳時中批評黃珊珊在副市長任內市政幾乎停擺，他昨天翻閱黃珊珊新書後說，黃珊珊能拿出來的政績都是前人起頭，執行完是好事，但沒有新的政策。

黃珊珊今天對此回應，她懷疑陳時中的閱讀能力，且到底有無看她的書，她的書共96頁，希望陳時中看完後再評論，且陳時中要參選市長，卻連副市長負責的業務都不知道且搞不清楚，這樣如何參選市長，

媒體詢問，關於高虹安被控涉嫌詐領國會助理費等爭議，前民眾黨新竹縣竹北黨部執行長林冠年也有錄音檔、對話提交給北機組，因林冠年先前曾在黃珊珊辦公室服務，對於相關議題的看法。

黃珊珊說，林冠年已離開很久，成年人都要為自己行為負責，至於高虹安事件就交由司法調查，還沒判決有罪前，每個人都是無罪。（編輯：方沛清）1111117