林佳龍自比天龍 指侯友宜是地虎「市長當里長做」

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民進黨新北市長候選人林佳龍（左5）17日與民進黨籍立法委員蘇巧慧（左6）及同黨市議員候選人到新北市鶯歌區宏德宮參拜。中央社記者高華謙攝 111年11月17日

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（中央社記者高華謙新北17日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天說，他是天龍、國民黨籍對手侯友宜是「市長當里長在做」的地虎；他當市長要做首都圈火車頭，帶領台北、新北、基隆與桃園邁向全世界。

林佳龍今天與民進黨籍立法委員蘇巧慧及同黨市議員候選人到新北市鶯歌區宏德宮參拜，他致詞時說，民進黨提名6席次市議員候選人，每位都非常優秀且經過初選競爭，希望選票極大化，6席全上。

林佳龍表示，國民黨過去10幾年來在新北市執政，不是說沒在做，而是沒做好，這次他提出新北大翻新，他的特色與侯友宜剛好是對比，「我天龍，他地虎」，侯友宜把里長工作都搶去。

林佳龍說，民進黨籍北北基桃市長候選人一起提出「1200首都通交通月票」政見，納入捷運、公車、火車、國道客運與Ubike，所有公共運輸只要花1200就可吃到飽，可讓新北市交通大翻新。

林佳龍表示，先前當交通部長時就在替新北市解決問題，例如林口交流道增設匝道等。選舉進入倒數階段，希望「新北大翻新，大家一起拚」。（編輯：方沛清）1111117