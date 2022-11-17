蔣萬安合體侯友宜、盧秀燕 「最讚約定」廣告發布

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國民黨台北巿長候選人蔣萬安（中）的競選辦公室17日發布電視競選廣告「一個最讚的約定」，片中蔣萬安合體新北市長侯友宜（右）、台中市長盧秀燕（左），盼凝聚3名候選人的陽光力量，在選舉後期注入一道暖陽。（蔣萬安競選辦公室提供）中央社記者劉世怡傳真 111年11月17日

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（中央社記者劉世怡台北17日電）國民黨台北巿長候選人蔣萬安競選辦公室今天發布「一個最讚的約定」電視競選廣告，蔣萬安合體新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，凝聚「陽光力量」，並民眾「打勾勾」約定投票去。

回顧拍攝廣告的過程，蔣辦副發言人蔡畹鎣表示，三名候選人們百忙之中抽空拍片，由於三人本來就熟識，在導演簡單說明鏡頭位置後，拍攝很快進入狀況，也十分有默契，只花不到一小時便殺青收工。

針對「一個最讚的約定」拍攝理念，蔣辦副發言人蕭羽耘說，核心想法是凝聚三名候選人的陽光力量，不論是「媽媽市長」盧秀燕的溫暖堅定、侯友宜「人民優先」的態度，以及蔣萬安國際觀的首都市長高度，希望能在選舉後期注入一道暖暖陽光。

蔡畹鎣指出，電視廣告中，有很多夥伴都比著6，靈感源自蔣萬安抽中6號，除了「六六大順、台北出運」之外，6代表的是與市民「打勾勾」，是一個最讚的約定，約好了再困難也要堅持下去的精神。

蕭羽耘表示，這次選舉過程中，有許多的暗黑算計、冷言冷語，對於千奇百怪的抹黑、扭曲，甚至波及家人的狀況感到遺憾，但廣告想要傳達的，即是「要記得讓陽光回來、讓黑暗遠離」「也要讓良善回來，讓失望遠離」。

蔡畹鎣說，期待看到廣告的台北市民能一起攜手努力，讓光明與良善重新成為台灣價值、台灣共識，為台灣注入旭日般的能量；蔣萬安跟市民們最讚的約定，就是約好26日投票去，用選票支持蔣萬安。

此外，蔣辦15日批綠營英系「黑白治國」，再提有黑道背景的前國策顧問黃承國恐成地下市長一事；民進黨對手陳時中表示，不是無限上綱地連結任何人。

蔣辦今天舉行「敲中大會08：英系的黑白共治-黃承國part 2」記者會，台北市議員徐巧芯在現場秀出「中泰花園住宅大廈」的屋況殘破現狀，並播放前民眾黨立委蔡璧如在政論節目上的發言，以及里長控訴有都更禿鷹的影片，強烈質疑前總統府國策顧問黃承國曾透過議員，介入台北市政府的都市更新。（編輯：張銘坤）1111117