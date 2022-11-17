朱立倫急催票 籲外地年輕人要返鄉投票

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）國民黨主席朱立倫今晚表示，選舉倒數關頭，希望新北市民踴躍催票，一定要拉高投票率，甚至外地打拚的年輕人也要返鄉投票，鄉親不要相信任何謠言與奧步，要團結一起贏得勝選。

新北市議員陳鴻源、連斐璠與競選連任的市長侯友宜，今天晚上在永和區仁愛公園舉辦團結之夜，邀也是新北市民的歌手殷正洋到場獻唱。前台北縣長周錫瑋到場相挺，希望選民這次選舉讓民進黨「輸真慘」。

侯友宜到場致詞，感謝永和鄉親在他掃街時，給予熱烈的支持。他說，愛國的心不須被質疑，選舉過程不謾罵，永和區鄉親要團結出來投票。在高喊「凍蒜」之際，侯友宜還在舞台與台下互動大玩波浪舞，也與立委林德福等人跳起「友誼舞」，展現活潑輕鬆的晚會氣氛。

立法委員鄭麗文到場相挺致詞表示，民進黨在中央執政不佳，行政院長蘇貞昌總是在立法院嗆聲立委，現在也在「賣芒果乾（操作亡國感）」，希望大家用選票相挺一步一腳印的侯友宜，支持台灣的未來。

鄭麗文呼籲鄉親要支持陳鴻源、連斐璠，要集中選票多拉票，務必票票入匭，與侯友宜一起當選形成「鐵三角」，用選票找回台灣的精神。

陳鴻源說，「安居樂業，好好過日子」只是民眾最基本的需求，永和大陳新村都更、仁愛公園不斷翻、與共融公園提供各年齡市民使用，這些都是市府與在地議員一起努力的政績。

連斐璠感謝周錫瑋任內推動大陳新村都市更新，務實就是國民黨的首長與民代，施政與問政的風格。現任市長侯友宜也將支持百年的永和國小改建老舊校舍。

朱立倫到場時，感謝在場助講的前新北市副市長李四川為永和建設的努力。他也為桃園、新北、台北、基隆等地的市長候選人拉票，希望11月26日要團結支持國民黨的候選人，尤其，外鄉打拚的年輕人一定要返鄉投票，選前不要相信任何謠言。

李四川說，他也很擔心大家對選情掉以輕心，這就是危險的徵兆，「不但是母雞危險，小雞也會死掉掉」，踴躍投票才是最後勝選的關鍵。（編輯：張銘坤）1111117