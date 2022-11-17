林佳龍自評選情：類似8年前游錫堃選新北市長

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（中央社記者高華謙新北17日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天晚間在三和夜市掃街時說，8年前游錫堃挑戰朱立倫時情勢差很多，但最後只小輸2.4萬票，他感覺這次選情與8年前類似，接觸基層群眾都非常熱情。

林佳龍今天晚間到三重區三和夜市掃街前接受媒體聯訪，媒體詢問，雖然三重與蘆洲一向被認為是綠營鐵票區，但4年前蘇貞昌選新北市長時在當地只贏近2000票、藍營認為這次有機會翻轉的看法。

林佳龍說，球是圓的，還沒開票前誰也無法預料，之前游錫堃挑戰朱立倫情勢差很多，但開出來只差2.4萬票，他感受到這次選情與8年前類似，在市場與車隊掃街時群眾都很熱情。

林佳龍表示，只有真實投出來的票才是最後結果，他會全力以赴，對方想大贏40萬票是驕兵必敗，「特別是你贏多是要落跑去選總統，也是看不起我們」。

林佳龍說，三蘆地區6名市議員候選人都非常強，如果6席全上，市長得票也會水漲船高，對方有這種驕傲，他們只好更努力用行動催出選票，鹿死誰手到最後關頭才知道。

對於國民黨籍新北市長候選人侯友宜昨天上網紅「館長」直播節目，但對2024是否參選總統仍沒正面回答，林佳龍表示，侯友宜想選總統是路人皆知，不斷迴避就是心裡不敢面對，有些新北市民認為既然侯友宜選市長後半年就要落跑去選總統，就不要浪費這張票，也有一些拒投半年市長、拒投落跑市長的聲音出來。

林佳龍說，侯友宜陣營宣稱要大贏40萬票以上，這種驕傲心態也代表他想取得參選總統門票，「對新北市民來說你是在利用我們」，1個屁股不能坐2張椅子，侯友宜這麼貪心，同時要選市長又選總統，投林佳龍保證做滿4年。（編輯：張銘坤）1111117