專訪內容遭解讀票投黃珊珊 王世堅否認：別造謠

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（中央社記者劉建邦台北17日電）民進黨台北市議員王世堅接受專訪，發言遭解讀成票投無黨籍市長候選人黃珊珊。王世堅今天在臉書發文表示，專訪時沒說支持陳時中、票投黃珊珊，別惡意造謠。

王世堅昨天接受風傳媒網路節目「下班瀚你聊」專訪時，被問及關於支持黃珊珊的看法，事後遭解讀成票投（留）黃珊珊，引發關注。

王世堅今天稍早接受聯訪時說，有媒體刻意報導錯誤，所以側翼網軍又出動，甚至透過電話部隊騷擾，這幾個月他都在幫民進黨台北市長候選人陳時中，這無庸置疑。

王世堅事後在臉書（Facebook）發文指出，昨晚的專訪節目，絕對沒說支持陳時中、票投（留）黃珊珊，沒有任何人會講這樣的話，除非人格分裂。

王世堅說，事實上，他與所有親戚朋友、支持者、組織動員宣傳都在幫陳時中拉票，他是民進黨公職，理當支持民進黨候選人，這是政黨政治必定的事，這幾個月掃街拉票時都在幫陳時中，這點無庸置疑。

王世堅表示，他提到「欠黃珊珊一次」，是因7年前曾在台北市議會提案，認為台北市政府應對大巨蛋解約接管，這是正確的事，當時黃珊珊第一個響應，一讀、二讀也替他的提案發聲，所以才提到「欠黃珊珊一次」。

他呼籲特定媒體與有心人士，不要標題殺人、惡意造謠。

黃珊珊也透過臉書發文，王世堅這一票，留給他自己，且留給誰不是重點，更不會影響彼此的友誼；一段報導誤會釀成的風波，演變成對王世堅及其服務處甚至家人的騷擾，已是全然失控，政治不能逾越人性。

黃珊珊說，若意見不同、戰友就淪為敵人，這是黨同伐異、出征異己，不是公平正義，且嚴重脫離民主價值。王世堅要投誰，他開心就好，希望大家快去幫他打氣。（編輯：唐聲揚）1111117