遭傳動員消防員出席造勢場 黃珊珊：子虛烏有

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（中央社記者劉建邦台北18日電）無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日將辦大型活動，遭傳動員基層消防員出席造勢活動。黃珊珊今天表示，子虛烏有，沒動員任何公務員，難道可隨便透過截圖就隨意指控別人嗎？

台北市消防局指出，經查證，沒有動員參加造勢活動，相關訊息僅1個分隊收到，是由分隊的新任分隊長發布，這是因為新任分隊長傳遞錯誤訊息，有違反相關規定，將由政風單位依規定查處。

黃珊珊上午赴雙連市場附近拜票，會前接受媒體採訪。媒體詢問，時代力量桃園市某議員候選人爆料，指稱台北市消防員被動員出席黃珊珊20日舉辦造勢活動，且有LINE截圖。

對此，黃珊珊指出，沒動員任何現職公務員參加活動，這些都是子虛烏有，可能有人製造消息，她不清楚，且活動早就公告在網站，難道可隨便透過截圖就隨意指控別人嗎？

選舉投票日進入倒數，黃珊珊被問及選前黃金週相關規劃時說，20日將在台北市基隆路1段舉辦「偉大市民挺珊珊」大型造勢活動，當天下午5時就可進場，且有相關軟性活動。

她表示，選前之夜將在台北市政府前廣場舉辦，主軸為偉大市民站出來，此活動攸關是否能超越藍綠、走出藍綠綁架，讓人民做主人。這2場活動是近期最大型活動，其他還有掃街拜票行程。

媒體提問，民進黨台北市長候選人陳時中在臉書（Facebook）發布影片，內容有車輛遭水淹的影像，被解讀為暗批黃珊珊。

黃珊珊回答，她有沒有做事，不需要陳時中指指點點，如果他們不貼標籤、不搞意識形態，應該就不會選舉了。

至於台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲將與黨籍北市議員候選人到內湖科技園區宣講力挺18歲公民權修憲複決案，媒體提問，黃珊珊如何催出年輕票？

黃珊珊對此表示，這次投票包含18歲公民權修憲案，修憲案很重要，各黨都很認真在推動，其實她一直都在推動，不是只有現在。

民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪的內容被誤解為票留給黃珊珊，引發關注。黃珊珊再被問及此議題時說，她認同王世堅1句話，就是靈魂不受黨紀控制，選舉是一時，做人是永遠，說實話有這麼困難嗎？

她表示，王世堅昨天接受媒體採訪時很憤怒，他是因側翼網軍帶風向扭曲事實，然後遭群起圍攻，民眾對這樣手法已非常厭煩。

媒體詢問，聲援王世堅是否會影響同選區民眾黨北市議員候選人林珍羽的選票。

黃珊珊回答，王、林2人票源完全不同，議員選舉是多席次，她希望人才都能進議會為民服務，期盼2人都高票當選。

另外，台北市消防局指出，在相關會議已多次宣導，同仁應確實遵照行政中立，選舉期間也要依法行政，保持中立。（編輯：戴光育）1111118