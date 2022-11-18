王世堅專訪遭解讀票投黃珊珊 陳時中：本黨團結

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（中央社記者蕭博文台北18日電）民進黨北市議員王世堅日前接受專訪，發言遭解讀成票投無黨籍台北市長候選人黃珊珊。民進黨台北市長候選人陳時中今天說，王世堅澄清得很清楚，「本黨都是團結一致」，一起努力。

王世堅日前接受風傳媒網路節目「下班瀚你聊」專訪時，被問及關於黃珊珊的看法，事後遭解讀成票投（留）黃珊珊，引發關注。

陳時中今天上午前往士林區葫蘆堵市場、福華市場掃街拜票，在葫蘆堵市場接受媒體聯訪時，針對王世堅事件回應指出，王世堅已經澄清得很清楚，「本黨都是團結一致，大家都一起努力。」

媒體追問，王世堅昨天針對此事嚴詞批評桃園市前市議員王浩宇，是否擔心影響選情。對此，陳時中表示，這是王世堅對於事情的澄清說明，大家應正面看待。

針對競爭對手緊咬他擔任台北醫學大學董事期間曾赴中國與寧波醫療中心交流，陳時中說，抗中、抗共都是基本的精神態度，至於是不是每一件事情都要站在對抗的角度也不見得。

陳時中指出，總統蔡英文曾說理性不挑釁、堅定不退卻，雖然幾年前並沒有這樣的講法，但當時是北醫董事會赴中國做醫院管理的學術交流，他是董事會成員，是去做交流與經驗交換。

媒體詢問，陳時中陣營昨天公布的宣傳影片中，似乎以被保護好好的兔子形容國民黨台北市長候選人蔣萬安，又以「這三年雖然在，但不知道在做什麼」旁白搭配泡水車畫面暗指黃珊珊。

陳時中對此表示，尊重創意表現，就讓大家慢慢品味。

媒體提問，蔡總統數度幫忙站台，是否倍感壓力。對此，陳時中說，選舉都是盡力努力，非常感謝蔡總統幫他站台。

媒體詢問，外界認為中間選民是這次選舉關鍵，是否擔心仇恨值高而無法突破基本盤。

陳時中回答，仇恨值是對手不斷在渲染，他要強調選舉不是在選仇恨，是選民主進步的價值。

藍營質疑前國策顧問黃承國介入都更案，媒體提問，陳時中當選後是否會要求黃承國與都更案保持距離。對此，陳時中說，任何都更、商業招標都有一定法制可循，就根據法制進行。（編輯：戴光育）1111118