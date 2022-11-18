藍質疑陳時中曾赴陸 綠：正常交流勿轉移焦點

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（中央社記者王揚宇台北18日電）國民黨團17日召開記者會，指民進黨台北市長候選人陳時中在任衛福部長前，曾赴陸與中共官員交流。民進黨團今天說，這是正常學術醫療交流，國民黨不要為了台北市長候選人蔣萬安的假矽谷經驗來轉移焦點。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時指出，陳時中曾赴陸與中共官員交流，這是事實，不是轉移焦點，民進黨要護航也不要這麼明顯，選民也不會接受；此外，民進黨也不要雙重標準，別人去就抹黑、抹紅、扭曲，他們去就是正常學術交流，這根本是「綠能，其他人不能」。

國民黨立法院黨團17日召開記者會，揭露陳時中在任衛生福利部長前，曾以台北醫學大學董事身份赴陸與中共官員交流，質疑當時陳時中身上的抗中保台DNA在哪裡。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副書記長林楚茵及陳時中競選總幹事、立委吳思瑤今天召開「抹黑醫療學術交流，見到黑影就開槍，國民黨沒招了嗎？」記者會。

「綠能，站穩立場；不能，卑躬屈膝！」羅致政說，民進黨不反對兩岸正常、合法、合規的交流，反對的是傷害台灣利益甚至是徒具形式等交流，而且訪中不是問題，有問題的是自我矮化或被對方矮化。

羅致政指出，中國共產黨第20次全國代表大會舉行期間，中共總書記習近平的談話，再次凸顯對台野心及打擊台灣國際地位等，國民黨選擇視而不見，甚至發賀電背書；請國民黨不要模糊焦點，把自己所做狗屁倒灶的事貼到民進黨身上。

吳思瑤說，醫療不分國界、學術交流不分國界，只要合法、合規、公開透明，這都是政府正面鼓勵的，國民黨不需要在正常的學術醫療交流上大做文章；陳時中跟著台北醫學大學董事會去寧波醫療中心，把台灣正向的醫療經驗輸出去對岸，這是好事也很正常。

吳思瑤表示，國民黨不要為了選舉、不要為了蔣萬安的假矽谷經驗來轉移焦點。（編輯：蘇龍麒）1111118