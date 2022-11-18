蔣萬安選前之夜 基隆路大停車場至少可容納2萬人

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安選前之夜場地定於信義區基隆路一段52號的大停車場，總幹事林奕華指出，至少可容納2萬人，今天同步推出線上比「6」合影線上造勢活動。

蔣萬安競選辦公室今天下午舉行「我們約好了」活動起跑暨「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」地點公布記者會，宣布選前之夜活動地點為信義區基隆路一段52號的大停車場，時間為25日晚間7時至10時。

競選總幹事林奕華接受媒體聯訪時表示，如果選在馬路上舉辦，架設舞台等等難免要封路，且當天是週五，怕影響交通，所以選在好到達、場地大、最不影響交通的位置，市民權益還是最大考量，「重點是活動，不是地點」。

媒體提問，該處占地1.9公頃，預估會動員多少人？林奕華說，至少容納1萬5000至2萬人沒問題，請市民當天一起來聽蔣萬安最後的懇託，共同決定台北的未來。

至於有哪些國民黨大咖或是縣市候選人合體，林奕華表示都還在與中央黨部討論中，確定了會跟大家報告。

蔣辦並推出「我們約好了1126投票去」線上造勢活動，只要拍出有「6」的手勢照並回傳「我們約好了」這句話至粉專，就會收到與蔣萬安同框的照片跟影片，不僅可以馬上分享到臉書，也可以下載發到別的社群平台。

林奕華說，6是吉利的數字，手勢換個角度看就是打勾勾、約定的動作，在夏威夷又有打招呼的意思，就像蔣萬安勤走基層、傾聽民意，擬定對台北的願景。

林奕華指出，希望選前黃金週不只是一個週末，而是無限能量跟庶民力量的延續，選舉主軸以民眾為主體，希望跟市民有承諾、有約定，即便選前之夜可能天氣不好、今年選情又較冷，還是會跟市民多多請託。（編輯：張銘坤）1111118