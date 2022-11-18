林佳龍競選廣告 籲侯友宜善待新北市民

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（中央社記者高華謙新北18日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天在臉書貼出競選廣告，他對國民黨籍對手侯友宜喊話：「侯友宜先生，我不一定會贏，但請你善待新北市」，他並提出新北市民的8項需要，指侯友宜從沒聽到。

林佳龍今天在社群網站臉書（Facebook）貼出競選影片，他在貼文中寫到，再過8天就要投票，民主之所以珍貴，是因為大家始終握有重新選擇的機會，投入選舉這4個月來，雖然時間不長，但足以讓他聽到基層人民真正聲音，他的戰鬥意志依舊高昂，因為在價值面前，他從不妥協，呼籲市民給他機會改變新北市，實踐承諾。

林佳龍在競選影片中說，新北市已升格12年，但市民最基礎的需要一直沒被聽到，他知道新北市需要更多公托；在大雨中需要值得信賴的決策者；需要電話有人接（指恩恩案時衛生所沒人接電話）；更需要真相（指恩恩案）。

林佳龍接著說，新北需要沒有黑道囂張的夜晚；需要言行一致的正義；需要溫暖父母官，而不是一個長官；需要未來4年都不會落跑的市長。

林佳龍最後談到，「侯市長，為什麼我要告訴你這些」，因為新北市民、恩恩爸與塭仔圳自救會都知道「你不會聽」，這些需要，侯友宜當市長從沒聽到，未來4年這個城市不能繼續空轉，新北市需要翻轉，需要能將聲音實踐的人。（編輯：張銘坤）1111118