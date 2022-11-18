共訪後站商圈 陳時中：對王世堅非常有信心

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民進黨台北市長候選人陳時中（前左）18日下午由同黨籍台北市議員王世堅（前右）陪同造訪台北車站後站商圈，兩人相互握手致意，陳時中表示，他與王世堅長期在選舉裡面互相交心、互相支持，一點問題都沒有。中央社記者蕭博文攝 111年11月18日

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（中央社記者蕭博文台北18日電）民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪，發言遭解讀成票投無黨籍台北市長候選人黃珊珊。民進黨台北市長候選人陳時中今天下午由王世堅陪同造訪後站商圈，表示對王非常有信心。

王世堅日前接受風傳媒網路節目「下班瀚你聊」專訪時，被問及關於黃珊珊的看法，事後遭解讀成票投（留）黃珊珊，引發關注。

陳時中今天下午前往大同區普濟寺參香並走訪後站商圈，王世堅到場迎接，兩人互相握手致意。陳時中說，王世堅一直都是好兄弟，見縫插針是不對的事情，即使第一時間不清楚狀況，還是對王世堅非常有信心。

陳時中表示，他與王世堅長期在選舉裡面互相交心、互相支持，一點問題都沒有。

另一方面，國民黨台北市議員徐巧芯今天指控，陳時中今年4月曾與涉及槍擊案的威震集團董事長同桌吃飯，質疑兩人關係。

陳時中面對媒體詢問時笑說，同桌吃飯過的不知道有幾萬人，但他不認識這名董事長，看起來徐巧芯跟這名董事長比較熟，應該先解釋兩人的關係是什麼，事實上他不認識這個人。

此外，陳時中競選總部則表示，陳時中當時是受邀出席「澎湖海文教醫學慈善基金會」的慈善春酒晚宴，在現場致詞、合照後即離開，反指徐巧芯習慣看到黑影就開槍、看圖說故事，呼籲徐巧芯停止浪費社會資源的低劣惡質選舉手法。（編輯：張銘坤）1111118