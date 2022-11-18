黃珊珊駁動員消防員造勢 時力公布吹哨者錄音檔反擊

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（中央社記者王揚宇台北18日電）時代力量桃園市議員候選人林佳瑋今天下午公布吹哨者錄音檔指出，台北市有基層消防員被上級長官詢問，20日晚上能否參加市長候選人黃珊珊的造勢晚會，一切有憑有據，會將資料送廉政署、監察院等釐清。

前台北市副市長、無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日將辦大型活動，遭傳動員基層消防員出席造勢活動。黃珊珊今天上午表示，子虛烏有，沒動員任何公務員，難道可隨便透過截圖就隨意指控別人嗎。

消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱表示，協會和台北市的會員代表確認，發現吹哨者反映的問題，並非是單一分隊、單一行政區的事件，呼籲台北市政府應該要有明確的說明，到底是哪個層級動員基層消防員，出席相關選舉活動。

林佳瑋今天與時代力量立委邱顯智、陳彥凱召開記者會，說明事件始末，並在會上播放吹哨者錄音檔，而截圖內容為「中隊通知：需派1名公差（選舉加油），時間地點為20日19時至21時，在信義區基隆路一段52號，各單位出一人，必須休假班，或是當時休假」。

吹哨者表示，上級長官11月15日曾口頭詢問，能否出席20日晚上的造勢晚會、去加油，自己當時並不知道那是黃珊珊的造勢晚會，因此當下沒有同意參加；查了時間地點，才發現原來是黃珊珊的造勢晚會。

吹哨者指出，後來詢問上級長官是誰要求這件事，因為這不大合理，而長官傳了一張LINE截圖，也就是自己轉發給林佳瑋的截圖。

吹哨者說，一開始有向內部求證，但市府好像沒有很想查這件事，因此才決定截圖曝光。

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林佳瑋表示，台北市政府應該要調查清楚，消防局轄下的各大隊、中隊到分隊，是不是有這樣要求基層消防員，休假期間公差參加黃珊珊造勢晚會的情形。

媒體詢問，台北市長柯文哲、黃珊珊否認有這種狀況。林佳瑋表示，非常不可取，因為消防員確實有收到口頭詢問，她剛剛也有秀出截圖，她會把相關事證送監察院、法務部廉政署、台北市政府政風處釐清，這件事有相關人證跟書面資料，並非子虛烏有、空穴來風。（編輯：蘇志宗）1111118