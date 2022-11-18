侯友宜急催票讓改變繼續 承諾未來新北超越現在

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國民黨新北市長候選人侯友宜（左2）力拚連任也力挺18歲公民權，18日與競辦政治實習生一同出席記者會，呼籲民眾26日出門投票，讓改變繼續。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月18日

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天說，自己一定努力往前衝，籲請不分族群與地域，希望大家選舉當天要踴躍出來投票，讓好好做事的團隊能繼續服務，未來的新北超越現在的新北。

侯友宜競選辦公室今天下午公布60秒競選文宣影片，重點在陳述新北市的公共托育中心、托老中心、特色市場改建、疏洪道的兒童樂園、共融公園、及新泰塭仔圳重劃區，已輔導搬遷4217間廠家。

對手林佳龍今天公布的競選影片中，陳述市府不傾聽「新泰塭仔圳自救會」陳情的心聲；侯友宜接受聯訪表示，改變的勇氣也需要承擔，開發新泰塭仔圳過程，非常感謝願意與市府合作的居民、工廠。

他說，透過共同面對、輔導、溝通、協調，讓這塊土地變成零抗爭，順利搬遷轉型。謝謝業者與住家願意支持，「有願意被改變的勇氣」，接受新的挑戰讓這塊土地更好。

至於林佳龍競選影片質疑侯友宜會變成「落跑市長」，他說，與市民、市政團隊都有目標，今天要超過昨天的新北，明天的新北一定會更好，好的政策是不斷超越自己，讓自己變得更好；市政團隊共同努力讓新北會更好，希望26日一定要踴躍出來投票，讓改變繼續。

侯友宜下午也到鶯歌市場陪市議員候選人呂家愷徒步掃街拜票並參加音樂會；他在近日大型活動中，不但指揮群眾大跳波浪舞，還親自與年輕人一起跳「友誼舞」，帶動群眾氣氛。

他下午接受中央社記者訪問，包括走年輕路線、呼籲踴躍投票，是否想要吸引年輕族群選票，也擔心青年不出來投票，影響投票率？侯友宜說，爭取選票不分族群與年齡對象，除力挺18歲公民權，也盼大家透過投票肯定政績，成為新北市繼續改變的最重要力量。（編輯：張銘坤）1111118

國民黨新北市長候選人侯友宜（左3）18日受訪表示，市政團隊共同努力讓新北會更好，希望大家26日一定要踴躍出來投票，讓改變繼續。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月18日