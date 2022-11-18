三重警打人、女嬰遭虐死 受害者批新北市府拒認錯

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（中央社記者高華謙新北18日電）無黨籍新北市議員曾柏瑜今天陪遭三重警察打的黃先生、板橋托嬰受虐女嬰的母親邱小姐開記者會，質疑侯友宜領導的新北市府玩雙面手法、拒絕認錯，曾柏瑜呼籲侯友宜，承諾好好做事前先好好做人。

曾柏瑜今天陪同遭三重警察打的當事人黃先生、板橋托嬰受虐女嬰的母親邱小姐，在新北市議會召開「侯市長拒絕認錯 市民如何好好生活？」記者會，要求新北市長侯友宜積極處理、面對市民訴求。另外，恩恩爸雖因工作無法出席，恩恩爸的義務律師陳又新也到場聲援。

邱小姐表示，她9個月大的女兒庭庭因托嬰中心不當處置失去生命，事發後她一再陳情，新北市府社會局才召開說明會；且分明有發現其他受虐孩童，社會局卻沒依法善盡告知義務；此外，這間托嬰中心負責人還有其他托嬰中心營運，質疑新北市府為何放任無良業者為所欲為。

黃先生說，他遭警察誤認為通緝犯暴打一頓後，遲遲等不到警察正式道歉，甚至收到妨害公務及傷害罪傳票，且侯友宜事發後2週才願意回應，卻只說警察辛苦了等。他訴求應汰換不適任員警，要求警察局加強盤查執法態度訓練並辦理法治講習。

曾柏瑜說，下週選舉，請新北市民慎重考慮，侯友宜市府面對這3位當事人所擺出的高姿態，是不是未來4年大家想要的。

曾柏瑜表示，選舉即將到來，侯友宜每天喊「改變的勇氣」，卻連面對新北市政府疏失的勇氣都沒有，實在令人氣憤；承諾好好做事前，應先好好做人。請侯友宜對於逝去生命，正面回應這些疏失，積極檢討如何改進，否則叫新北市民如何「安居樂業」。

新北市政府社會局兒童托育科科長林秀穗說，關於托嬰中心虐嬰案，事發當下了解僅這位孩子受害；另外，每家托嬰中心都是獨立機構，事發後已立即針對這間托嬰中心負責人與他太太開的另2間托嬰中心分別進行16次稽查，仍會定期去了解狀況。

新北市政府警察局針對警察打人事件表示，相關資料都已送立法院審查；另黃男提告員警涉嫌傷害、妨害自由及妨害名譽罪部分，已在9月23日函送台灣新北地方檢察署偵辦，也對疏失員警核予行政處分，案發後新北市政府警察局局長、三重分局分局長等人也多次前往探視、慰問黃男。（編輯：張銘坤）1111118