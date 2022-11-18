學術界千人連署 5大理由力挺陳時中

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（中央社記者蕭博文台北18日電）民進黨台北市長候選人陳時中競選總部表示，由慈濟大學創校校長李明亮等人發起的「支持陳時中海內外學術界連署」，將在19日刊登報紙頭版半版廣告，強調基於5大理由支持陳時中。

陳時中競總今天晚間表示，「支持陳時中海內外學術界連署」自10月25日啟動，第10天連署人數即突破1000人；截至目前為止，符合連署資格的人數共1028人，扣除部分人士因在公立學術研究單位兼任主管不適合公布名單後，共有729人。

陳時中競總指出，連署支持陳時中的理由，首先是陳時中防疫讓台灣深受國際肯定，陳時中卸任衛福部長時，台灣仍是每百萬人口確診死亡數最低的國家之一，僅次於日本、紐西蘭，為日後開放邊境奠定基礎。

支持陳時中理由第2點指出，陳時中在衛福部長任內政績卓著、滿意度高，其中長照2.0服務涵蓋率已達67.03%，更連續3年滿意度都超過9成，顯見民眾對於陳時中施政的肯定。

支持理由第3點認為，陳時中個性睿智、穩健、包容，足以信任依靠。而台北市長柯文哲主政近8年，建樹有限；無黨籍台北市長候選人黃珊珊過去擔任副市長，在柯文哲身邊耳濡目染，竟把陳時中與深受國際肯定的防疫成就污衊成「謀財害命」。

連署聲明也提到，國民黨台北市長候選人蔣萬安靠家族累積的政治實力，取得提名參選台北市長，不敢對重大問題發表看法，也毫無帶領行政團隊的經驗，未來若當選台北市長，恐怕又是國民黨的老面孔復辟。

支持陳時中理由第4點指出，中國威脅日益增加，陳時中能共同守護台灣民主。第5點理由是陳時中提出逾200項政策，讓台北具有世界級競爭力。（編輯：唐聲揚）1111118